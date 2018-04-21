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كُتّاب وآراء
مع مجيدة بنكيران
السبت 21 أبريل 2018 - 23:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - marokkii السبت 21 أبريل 2018 - 23:22
سبحان الله حتى الفنانين عندهم العزوف عن الزواج او ماجابش الله ممثلة جميلة باخلاقها
3 - bousraf hamid السبت 21 أبريل 2018 - 23:38
بكل التوفيق للفنانة المقتدرة "مجيدة بنكيران"
4 - المهدي الأحد 22 أبريل 2018 - 00:03
فنانة مقتدرة اثمنى لها التوفيق في دراستها الدي سوف ينعكس ولا شك على عملها الفني. فهنيئا لك على هدا التوجه السليم والله يعفو على الدين همهم هو جمع المال دون الاهتمام بتطوير أنفسهم وأعمالهم الفنية. ...والسعي وراء الأعمال الرديئة. ..المهم الأموال الأموال. ..
5 - المراكشي الأحد 22 أبريل 2018 - 00:38
ايوا هاذ السيدة هي مثال للممثلة التي تحترم نفسها ولا تشتغل فاللي كاين اوصافي. ماشي بحال هاذ الممثلين المبتذلين اللي مصدعينا في التلفزة داءما ومضيعين فلوس الدعم اوهوما لا علاقة.تحية تقدير و اجلال للممثلة مجيدة بن كيران الجميلة فنا وشكلا.
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