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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع نعيمة المشرقي

مع نعيمة المشرقي

الأحد 29 أبريل 2018 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الله إطول عمرك ياأختاه الأحد 29 أبريل 2018 - 22:49
تحية للأستادة المحترمة المغربية الأصيلة التي أمتعتنا في أدوارها الشيقة والممتعة،لازلت أتدكر فيلم الغريق الجميل الدي رأيته وأنا في المغرب طفل والأن عجوز ههههه ولازلت أبحت عنه لأراه مرة أخرى بسبب جمال القصة التي لازالت في داكرتي
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2 - شكيب الأحد 29 أبريل 2018 - 22:57
فنانة محبوبة ، محترمة ، ذات قلب كبير تحب المغاربة و يحبها المغاربة .
عشنا معها و نهلنا من فنها الراقي و تمتعنا بالادوار السامية التي ادتها عبر مسارها
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3 - الزمن الجميل الأحد 29 أبريل 2018 - 22:58
يا سلام على الأصالة والذوق الرفيع والكلام الموزون ... حقاً آفتقدنا كثيرا هذا الجيل الراقي من الفنانين الحقيقيين المثقفين، أيام كان هذف الفنان هو الإرتقاء بذوق المتلقي ... أمّا الان وللأسف ضاعت زمام الأمور لصالح المتطفلين والمرتزقة.
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