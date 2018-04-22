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الأخبار الزائفة والصحراء

الأحد 22 أبريل 2018 - 13:15

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1 - مغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 14:41
كيف تجيب اسي الخلفي الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة الذي صرح بلسانه ان البوليساريو من حقه التجول فيما يسميه الاراضي المحررة اي تفارتي و بئر لحلو و ان المنطقة العازلة هي على بعد 10 كليمتر فقط من الجدار .. مزيدا من التوضيح السيد الوزير من فضلك
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