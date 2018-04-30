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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع عميد الأدب المغربي

مع عميد الأدب المغربي

الاثنين 30 أبريل 2018 - 18:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله فاس الاثنين 30 أبريل 2018 - 19:16
فالادب ارث ويجب المحافضة عليه والعمل به لانه مخزون في الرفوف وهو يوجد فيه علم الاديان وعلم الابدان وعلم الحيات لاننا اصبحنا في طريق فقد بوصلته الدي وضعوها العلماء الاجلاء كما دكر على لسان السي الجراري لان الهيمنة الرقمية غازت كل شيء واصبحت الدنيا اكبر همنا اصبح الكل منهمك في حرب مع الزمن ونسينا الهوية المغربة والعربية التي تزخر وتجود بما فيها
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