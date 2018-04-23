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كُتّاب وآراء
نقابيون قبل فاتح ماي
الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - بنكي الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:48
علاوة الأقدمية داخل البنوك:
لماذا لا يطبق القانون في احتساب علاوة الأقدمية داخل البنوك.
البنوك التي يجب أن تكون رمز تطبيق القانون لا تعير أي اهتمام للبنكيات و البنكيين و القانون.
ماهو السبب: الله اعلم .....ههه و الفاهم يفهم.
لماذا لا يطبق القانون في احتساب علاوة الأقدمية داخل البنوك.
البنوك التي يجب أن تكون رمز تطبيق القانون لا تعير أي اهتمام للبنكيات و البنكيين و القانون.
ماهو السبب: الله اعلم .....ههه و الفاهم يفهم.
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