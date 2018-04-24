24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صفعة تونسية للمغرب (5.00)

  2. مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية" (5.00)

  3. "البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)

  4. دراسة: الرياضات الشاقة تقوي مناعة الإنسان (5.00)

  5. مسابقة "الروبوتيك" بمكناس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | برلمانيون والفساد الإداري

برلمانيون والفساد الإداري

الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 00:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ستيتو حمو الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 00:57
في غياب ارادة سياسية ناجعة لمحاربة الفساد يصبح اداة للحكم والتحكم في إطار الريع الذي يعتبر أساسي للإدارة والتسيير .
انعدام منظومة قضاءية ناجعة ومستقلة وشاملة انعدام ارادة سياسية لمحاربة الريع والفساد غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون يجعل من هذه الضروف ميدان خصب لتفشي الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.