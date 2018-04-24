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كُتّاب وآراء
برلمانيون والفساد الإداري
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ستيتو حمو الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 00:57
في غياب ارادة سياسية ناجعة لمحاربة الفساد يصبح اداة للحكم والتحكم في إطار الريع الذي يعتبر أساسي للإدارة والتسيير .
انعدام منظومة قضاءية ناجعة ومستقلة وشاملة انعدام ارادة سياسية لمحاربة الريع والفساد غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون يجعل من هذه الضروف ميدان خصب لتفشي الفساد
انعدام منظومة قضاءية ناجعة ومستقلة وشاملة انعدام ارادة سياسية لمحاربة الريع والفساد غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون يجعل من هذه الضروف ميدان خصب لتفشي الفساد
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