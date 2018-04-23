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كُتّاب وآراء
رافعة ترعب بيضاويين
الاثنين 23 أبريل 2018 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Rachid ERRCHIDIA الاثنين 23 أبريل 2018 - 22:22
يحسن عون اللي جات فيه مسكين
الله يرحمه و يرزق أهله و ذويه جميل الصبر
انا لله وانا ايه راجعون : البقاء لله
الله يرحمه و يرزق أهله و ذويه جميل الصبر
انا لله وانا ايه راجعون : البقاء لله
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