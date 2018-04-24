24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات (5.00)

  2. مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية (5.00)

  3. بناجح واتهامات الداخلية (5.00)

  4. "المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)

  5. وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفهري .. السكن الاجتماعي

الفهري .. السكن الاجتماعي

الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 20:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.