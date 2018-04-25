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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تربية الماعز بدل الغربة

تربية الماعز بدل الغربة

الأربعاء 25 أبريل 2018 - 11:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 11:45
ما شاء الله عليك تتكلم أحسن من مديرين جهويين في الفلاحة .
بالتوفيق أخي .
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29
2 - زعبول الأربعاء 25 أبريل 2018 - 12:15
أولا، أشجع هذا الأخ الفاضل على مجهوداته، و أتمنى له كل التوفيق،
ثانيا، أشكر كل المغاربة المشاركين في حملة مقاطعة سانطرال و ماء سيدي علي و محطات إفريقيا، تحية تحية تحية من أعماق القلب
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6
3 - القنيطري الأربعاء 25 أبريل 2018 - 12:21
هذا راه ماشي سارح هذا راه فيلسوف مغربي قح... بالتوفيق اخي.
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4 - عاشق الخيل والأرانب. الأربعاء 25 أبريل 2018 - 12:23
سبحان الله الانسان البدوي في غالب الأحيان يميل الى استعمال اللغة العربية الفصحى ويرتاح فيها وان لم يكن قد تلقى تعليما كافيا أقول هذا من تجربتي ومعايشتي لكثير من البدو في مناطق مختلفة من ربوع الوطن. بارك الله لك في كسبك ومتاعك. في هذه البيئة النقية الجميلة ومع هذه المخلوقات الظريفة والألوفة أغبطك وكيف لا وأنا الذي أحاطت به ضغوط المدينة وهمومها وعذبتنى طبائع أهلها منذ أن سكنتها لعشرة أعوام.
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