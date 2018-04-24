24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات (5.00)

  2. مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية (5.00)

  3. بناجح واتهامات الداخلية (5.00)

  4. "المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)

  5. وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفلاحة تجمع المغرب وهولندا

الفلاحة تجمع المغرب وهولندا

الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حلالة 59 الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:21
الفلاحة تجمع المغرب و هولندا في صالة المعرض أما الواقع فالمسافة بينهما شاسعة جدا. لأن الوزارة الوصية الهولندية تهتم بالسوق الداخلي قبل الخارجي عكس أخنوش حامي المصدرين الاقطاعيين المغاربة و محرم البسطاء الضعاف. و يطلب منهم أن يصوتوا له في الاستحقاقات القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عبدالرحمان المغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:24
تجربة قطاع الفلاحة في بلدنا حققت ميتويات عالية بفضل البرامج الاستراتيجية التي تم تحقيقها على ارض الواقع و كذا التحديث الذي طال وسائل الانتاج ... لذلك فيحق لنا ان نفتخر بهذه التجربة حتى على المستوى الدولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - amal hajiri الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:25
بالفعل وزارة متمكنة على الطريق الصحيح ،من وزراء وأطر وفاعلين ،يعملون جميعا بصدق وجدية للنهوض بالقطاع الفلاحي لأجل تحسين مردودية الذخل الإقتصادي داخل الوطن والمستوى المعيشي للفلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - ملاحظ بسيط الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:25
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة السيد وزير الفلاحة في التواصل و المواكبة
-
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - منير الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:26
لطالما كنت معجبا بهذا اللقاء الناجح والغني بفقراته وبأفكاره ، ندوات في المستوى وأوراش كبرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - احمد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:27
لقاء غني سينعكس إيجابا على قطاعنا الفلاحي الذي عرف تطورا ملموسا في عهد الوزير أخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - غزلان نويسري الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:27
أشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بمعية نائبة وزير الفلاحة الهولندي، ماغجوليجن سونيما، مساء اليـوم الثلاثـاء داخل الجناح الهولندي بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، على توقيع عدد من الاتفاقيات، تتهم البحث العلمي في المجالات الفلاحية، وإنشاء الوحدات الصناعية، وتعزيز معايير السلامة الصحية دليل على نجاح هذا القطاع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - سناء الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:28
عمل جبار يقوم به السيد عزيز اخنوش بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي، و الانفتاح على دول متطورة و تجارب اخرى من شأنه ان يعطي نفس جديد للقطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - رسموكي حر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:28
الفلاحة المغربية حققت تجربة رائدة و متميزة و ذلك بفضل مثل هذه الملتقيات الدولية التي يتقاسم فيها المهنيون تجاربة الناجحة و يستفيدون من التحارب الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - الحسني الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
أخنوش رجل وطني يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - حمامة سوس الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
تم اليوم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق بإنشاء مركز التميز المغربي-الهولندي للبستنة المغطاة بأكادير، وتهدف إلى تعزيز وتقوية البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات الفاعلين في قطاع البستنة، والمساهمة في تطوير التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - معاد تسويي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني و من المهم جدا ان نرى مثل هذه الزيارات و تبادل التحارب للاستفادة من التجارب الناجح بالعالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - نورة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:30
تم التفاء على لبناء أول وحدة صناعية حديثة لتخزين وتعبئة البصل بالمغرب سيتم تشييدها في منطقة الحاجب، وستمكن من القضاء على الخسائر الناتجة عن التخزين التقليدي، وستعمل على تطوير منتوج ذي جودة عالية يستجيب لأفضل المعايير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - زينة المرتجي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:33
تجربة قطاع الفلاحة بالمغرب حققت نموذجا فريدا و متميزا و من المهم كذلك تقويته بالاستفاذة من تحارب رائدة اهرى على المستوى الدولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.