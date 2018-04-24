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كُتّاب وآراء
الفلاحة تجمع المغرب وهولندا
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - حلالة 59 الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:21
الفلاحة تجمع المغرب و هولندا في صالة المعرض أما الواقع فالمسافة بينهما شاسعة جدا. لأن الوزارة الوصية الهولندية تهتم بالسوق الداخلي قبل الخارجي عكس أخنوش حامي المصدرين الاقطاعيين المغاربة و محرم البسطاء الضعاف. و يطلب منهم أن يصوتوا له في الاستحقاقات القادمة
2 - عبدالرحمان المغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:24
تجربة قطاع الفلاحة في بلدنا حققت ميتويات عالية بفضل البرامج الاستراتيجية التي تم تحقيقها على ارض الواقع و كذا التحديث الذي طال وسائل الانتاج ... لذلك فيحق لنا ان نفتخر بهذه التجربة حتى على المستوى الدولي
3 - amal hajiri الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:25
بالفعل وزارة متمكنة على الطريق الصحيح ،من وزراء وأطر وفاعلين ،يعملون جميعا بصدق وجدية للنهوض بالقطاع الفلاحي لأجل تحسين مردودية الذخل الإقتصادي داخل الوطن والمستوى المعيشي للفلاح
4 - ملاحظ بسيط الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:25
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة السيد وزير الفلاحة في التواصل و المواكبة
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5 - منير الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:26
لطالما كنت معجبا بهذا اللقاء الناجح والغني بفقراته وبأفكاره ، ندوات في المستوى وأوراش كبرى
6 - احمد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:27
لقاء غني سينعكس إيجابا على قطاعنا الفلاحي الذي عرف تطورا ملموسا في عهد الوزير أخنوش
7 - غزلان نويسري الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:27
أشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بمعية نائبة وزير الفلاحة الهولندي، ماغجوليجن سونيما، مساء اليـوم الثلاثـاء داخل الجناح الهولندي بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، على توقيع عدد من الاتفاقيات، تتهم البحث العلمي في المجالات الفلاحية، وإنشاء الوحدات الصناعية، وتعزيز معايير السلامة الصحية دليل على نجاح هذا القطاع .
8 - سناء الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:28
عمل جبار يقوم به السيد عزيز اخنوش بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي، و الانفتاح على دول متطورة و تجارب اخرى من شأنه ان يعطي نفس جديد للقطاع
9 - رسموكي حر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:28
الفلاحة المغربية حققت تجربة رائدة و متميزة و ذلك بفضل مثل هذه الملتقيات الدولية التي يتقاسم فيها المهنيون تجاربة الناجحة و يستفيدون من التحارب الدولية
10 - الحسني الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
أخنوش رجل وطني يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء
11 - حمامة سوس الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
تم اليوم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق بإنشاء مركز التميز المغربي-الهولندي للبستنة المغطاة بأكادير، وتهدف إلى تعزيز وتقوية البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات الفاعلين في قطاع البستنة، والمساهمة في تطوير التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني.
12 - معاد تسويي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:29
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني و من المهم جدا ان نرى مثل هذه الزيارات و تبادل التحارب للاستفادة من التجارب الناجح بالعالم
13 - نورة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:30
تم التفاء على لبناء أول وحدة صناعية حديثة لتخزين وتعبئة البصل بالمغرب سيتم تشييدها في منطقة الحاجب، وستمكن من القضاء على الخسائر الناتجة عن التخزين التقليدي، وستعمل على تطوير منتوج ذي جودة عالية يستجيب لأفضل المعايير.
14 - زينة المرتجي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:33
تجربة قطاع الفلاحة بالمغرب حققت نموذجا فريدا و متميزا و من المهم كذلك تقويته بالاستفاذة من تحارب رائدة اهرى على المستوى الدولي
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