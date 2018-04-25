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كُتّاب وآراء
مغاربة بين الأسعار والادخار
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - adam الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:45
السوق المغربي سوق حر ويحق للمغاربة ان يشتروا ما يريدونه
وكذلك يحق للمغاربة ان يقاطعون ما يريدونه
الشعب المغربي عايق او فايق
وكذلك يحق للمغاربة ان يقاطعون ما يريدونه
الشعب المغربي عايق او فايق
2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:58
اشمن غلاء كاين عندكم الله اهديكم فين كاين هذا الغلاء في كاين ؟؟؟ بغض النظر عن العقارات والكراء فين اشفتوا هذا الغلاء عندكم كنعجب ملي كنسمعكم تقولون الغلاء الغلاء . الدخل غير كافي ايوا لا تقولوا هناك غلاء في الاشياء قولوا المدخول غير كافي لا تخلطوا الاشياء . قاليك انسان ما يقدر اوفر حتى حاجة هههههه كاع موفروه لي عندهم مادة اكثر منكم توفروه انتم . اناس تكسب أكثر من خمسة آلاف درهم في الشهر وما يوفروا ولو سنتيم واحد وتريدون انتم ان توفروا العجب هذا ! الخضر الكل رخيص عندكم لا تقووا عندكم غلاء في المواد الغذائية ابدا
تعليق غير لائق
-13
3 - عدنان الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:58
المقاطعة هي وسيلة غايتها الحد من الربح على حساب المستهلك ووسيلة لحماية جيوب المواطنين من الزيادات المتكررة الحمد لله هاد السنين امطار وفيرة و خيراتها واضحة بغينا منها شوية د النقصان خصوصا في المنتوجات الطبيعية
4 - محمدرضى الخميس 26 أبريل 2018 - 00:02
أخيرا الشعب فاق وعاق وهاده ليست إلا البداية
أن شاء الله عاد غادي يزيان المغرب
أما سنطرال وعلي وأفريقيا هادو غي الحركات التسخينية غي البداية مزال مزال
اولاد الشعب إلى الامام
أن شاء الله عاد غادي يزيان المغرب
أما سنطرال وعلي وأفريقيا هادو غي الحركات التسخينية غي البداية مزال مزال
اولاد الشعب إلى الامام
5 - فلوجة الخميس 26 أبريل 2018 - 00:11
اي قال لا المقاطعة يتبع سميك ٱ يقري وليداتو ٱ يشري دار ....فيقوا ٱ مغاربة ٱ تهلوا ف بعضكم ٱحربو سمسرة البلاد مغربنا زين فحال وردة حتي في لييسقيه ....فقير تقهر ٱ جا نهار ليعبر فيه على حقوا
6 - المولي الخميس 26 أبريل 2018 - 00:48
مساكن قاليك بقاوا فيهم الفلاحة بقات فيكم غير الاموال لكتجنيوها من الشعب او الزيادة في البترول مبقاوش فيكم المواطنين هدشي كيوجعكم يصحاب كروش بلا ضلوع فين اسي بنكيران وفين رفع الدعم على البترول هذي هي نتائجه باغين حتى البوطة والله مكيبقاوا فيكم غير المصاليح ديالكم الحل هوتضامن الموطنين السبيل الوحيد باش اصغاروا كروش لحرام عاش الوطن عاش الملك عاش المواطن الحر
7 - سانسوس الخميس 26 أبريل 2018 - 00:49
حرام عليكم يا المغاربة، سي أخنوش حقق سنة 2017 أكثر من 80 مليار ربح صافي،و كان ناوي يحطم هذا الرقم هذه السنة، و درتو ليه مقاطعة، حرام عليكم، إشتروا منتجات سنطرال دانون و محروقات إفريقيا و ماء سيسي علي .عافاكم، راه إذا إستمر الحصار غادي يجري عليه الباطرون مول الفيرمة
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