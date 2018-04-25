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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | من الشارقة إلى مراكش

من الشارقة إلى مراكش

الأربعاء 25 أبريل 2018 - 17:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سمسم توبقال الأربعاء 25 أبريل 2018 - 18:14
الشارقة اسم على مسمى ! مدينة العلم والثقافة ... الله يحفظ الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ... الذي يهتم دوما بالثقافة الاسلامية والحضارة ...
مرحبا بكم في المغرب بلدكم الثاني ، نحن نحب الامارات ونقدر حكامها !!
ونتمنى ان يساهم هؤلاء الفتيات النجيبات في فضح الصورة النمطية التي يريد بعض المتربصين إلصاقها بالمغرب وبناته !! وليقلن بعد رجوعهن بخير ما رأين في هذا البلد الرائع بناسه وثقافته وطبيعته الخلابة والساحرة ... ومن كرم الضيافة والخيرات بكافة اشكالها ولله الحمد والمنه!
وهلك المتنطعون !!
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2 - A AMSTERDAM الأربعاء 25 أبريل 2018 - 18:31
اه ثم اه لو كانت هذه المناظر وهذه الطبيعة الخلابة التي منى بها الله للمغرب في بلاد اوروبي كهولندا سيسغلونها شبر شبر حتى تصبح قبلة عالمية للسياح! لان طبيعتهم كلها مصطنعة .
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3 - المجيب الأربعاء 25 أبريل 2018 - 18:37
أهلا ومرحبا بأهلنا من الشارقة. بصراحة أحيي شجاعة هؤلاء الفتيات الصغيرات المغامرات، لكن اتساءل باستغراب: ما الذي دهاكن حتى تعقدن الامور على انفسكن بتحديكن للطبيعة وصعودكن لجبل توبقال في هذه الايام الباردة؟؟!! اتمنى للجميع مقاما طيبا في بلدكم الثاني ورحلة آمنة و ممتعة.
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