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كُتّاب وآراء
سنطرال وحملة المقاطعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
1 - رشيد بريطانيا الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:48
بقا فيه الفلاح مسكين... واش مكيعرفش الفلاح ممكن تزيد الانتاجية عندو وهامش الربح لانه ممكن يبيع الحليب بلا واسطة...نداء الا اخواني المغاربة والله ودرت مقارنة للاثمنة حاليا ثمن الحليب هنا ولهيه والله حتا تكرهو هاد النصاب اللي كيحاول يستعطف جيوب المغاربة بواسطة الفلاح والبادية وكأن الفلاح المغربي من اولوياتكم.. اسألوا الفلاح كم يتقاضي ثمن اللتر الخام من الحليب.. واسألوا الفلاح كيف تعامله سنطرال عن طريق التعاونيات.... صدقوني مقاطعة سنطرال هي ربح للبادية والفلاح المغربي..... استمروا استمروا استمروا...
2 - مستهلك الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:49
اسيدي احنا بغينا لحليب ولكن ماشي ب3.50 احنا بغيناه 2.50 ولا نشروه مباشرة من عند الفلاح
3 - حاتم علي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:52
كلامك صحيح السيد عضو الشركة.. الإقتصاد الوطني غادي يزيد القدام ماشي بضرب المنتجات الفلاحية و لكن بضرب الصحة د المواطن.. نشربوه حليب غير الما و الزغارت.... خالي من الدسم بصفة نهائية... و نضربو الجيب د المواطن ( 3.5 الدراهم مقابل نصف اللتر من الماء )...!!!!!!
4 - متابع الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:53
عن نفسي ساواصل المقاطعة حتى يتم مراجعة الاسعار
5 - je suis ce que je suis الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:53
Excusez moi d'après ce que j'ai compris je crois que les responsables ne savent pas de quoi s'agit-ils, le peuple ne demande presque rien il demande simplement que le prix doit être raisonnable, mais la production d'ou quelle vienne ça n'a rien avoir svp, soyez plus intelligent de parler au peuple correctement sans détournement c'est bien pour tout le monde, donc laissez svp les produits a part, discuter sur les prix d'achat pour les pauvres merci.
6 - لحسن كليميم الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:53
وماذا نسمي الزيادات في جمع المواد الاستهلاكية اليست خيانة للوطن والمواطن هذه مبررات واهية كلنا مقاطعون.
7 - بنت المملكة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:54
ههههه نحن من مواطنين ومخسرت والو ملي مبقيتش كنشرب سنطرال كنشري لحليب البلدي وحنا اكتر وطنيا منكم مجموعين قهرتونة بلهضرة الخاوية
8 - ashraf الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:54
ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط كذلك خيانة للوطن
9 - مواطن الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:54
ليس هناك انتاج مغربي. المنتجين اغلبهم من الخارج وخوانة الوطن وسارقي اموال الدولة. استمرو في مقاطعة المنتجات سنطرال و افريقيا ولوسيور وغير ذلك. هذو راه تغناو علي ظهر المواطن المغربي لي كيساهمو في التفقير ديالو الخوانة الكبار
10 - مغربي جد متضرر الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:56
ايوا السي بنكيران حنا غنشربوه كيما كلتي بلا حتى علامة تجارية " brut" شكرا على الفكرة!!!!وكنشكروك كذلك لي كتفكرف40000 اوحتى مليون ايوا فين درتي الرقم الباقي من المتضررين ....وجي كود وكول نتوما لي متضررين اما باقي الشعب يشريوه من لمحلبة ولا من الاسواق 3 دراهم ليتر اولا نشربو اتاي كاع......تكلمو بشي لغة يفهمها الشعب كله ماشي المحظوظين.....
11 - خالد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:57
طبعا ستدافع عن المنتوجات التي قطعها الشعب المغربي لأنك جزئ من تلك الشركة وبالتالي فمرارة المقاطعة وصلتك وأعطت ثمارها .
مزيدا من المقاطعة لكل المواد الإستهلاكية التي لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين .
مزيدا من المقاطعة لكل المواد الإستهلاكية التي لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين .
12 - احمد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:57
انتم لا تعرفون مصلحة الوطن انتم تعرفون جني الارباح وتلعتمك في الكلام خير دليل على نجاح حملة مقاطعة منتوجكم الا تستحيون ان تبيعو نصف لتر من الحليب ناقص وزنه
13 - الفيلسوف الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:00
شوف شمعو للمواطنين وخدمو على الجودة و الاتقان و تقليص الاثمنة، كلشي غليتوه.
واش زعما نتوما كتحنو على الفلاح؟ الفلاح يشوف شركة اخرى من غير سونطرال و امورو تحلات
واش زعما نتوما كتحنو على الفلاح؟ الفلاح يشوف شركة اخرى من غير سونطرال و امورو تحلات
14 - مغربي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:02
هذا الحليب يمكن للفلاحين بيعه في محلبات وبثمن اقل من الذي تبيعه به الشركات ويمكن صنع الرايب الطبيعي دون استعمال المواد الكيماوية الضارة بالصحة لترويبه.يمكن للفلاح اقتناء خزان مكيف وتجهيز محل لبيع الحليب ومشتقاته الطبيعية الغير الضارة.
15 - Observateur الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:02
Kanchri pack de 12L avec 2€ 50.3la had lhssabS un baril de pétrole de 50L à 50$ rkhess men 50L dyal lhlib .conclusion chèr Mr un moment donné il faut arrêter de prendre les citoyens en otage et surtout arrêter de les prendre pour une vache a lait.
16 - منير امريكا الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:03
كلامك صحيح، ولكن علاش منتجيوش لينا منتوجات فمستوى المنتجات المحلية الاخري أو الأجنبية، أنا شخصيا أكره حليب سنترال، بصفتي مقيم بالديار الأمريكية تاتجوني تاضحكو على الناس بداك الحبيب. كيفاش هاد الشعب بغيتوه بمنتوج دون المستوى. راجعو افسكم عاد لومو الناس. الرسالة واضحة.
17 - harrokki الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:06
L'intelligence marocaine a inventé une justice parallèle, sale temps pour ceux qui volent ce pays depuis l'indépendance
18 - برامين الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:07
يتكلمون عن كل شئ دون ذكر الاسباب ورائ المقاطعة،يستحمرون الشعب اامغربي ظنا منهم انه سيبقى دائما تلك البقرة الحلوب،بكم تودون تمن اللتر للفلاح وبكم تبيعونه ،هذا ما نريد معرفته،حتى شاحناتكم لا تتوفر على ادنى الشروط الصحية لايصال الحليب طريا للمواطن،كفى انتم تخنقون المغاربة.تبا لكم.
19 - منصور الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:08
خيانة الوطن الشريف هي انهاك سكانه و افقارهم و ضرب قدرتهم الشرائية اليس حري بكم ان تراجعوا اثمنتكم عوض اتهام الناس بالخيانة وتختبئون وراء اسم الوطن والاقتصاد الوطني هاد الوطن بالنسبة اليك هو ارقام تحسبها كل مساء كم ربحت من ورائه اما نحن الفقراء فالوطن بالنسبة لها هو ارضنا وعرضنا ندافع عنه ونموت من اجله ولن نتركه ونركب اول طيارة ونهرب عند اول مشكلة
20 - العروبي الموغرابي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:08
نحن لا نشتري منتجات بلد آخر لكي تصفنا بخونة للوطن !!من أعطاك الحق لتصنف المغاربة بولاءهم لشركة حليب!!! . انتم من يخون الوطن بضربكم القدرة الشرائية لمواطنيه و تبخيس سلعة الفلاحين و عدم الإكتراث لجودة المنتوجات التي تكاد تشبه الماء الآسن
21 - hassan الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:16
براكا من الديماغولوجيك الشعب تقهر وانت بعدى ملابسك كلها made inالخارج باركة ما تستحمرو الشعب!
22 - عبد الحق أبو أسامة المغربي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:17
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلي اله وصحبه الغر الميامين بادئة ببدء أقول وبالله التوفيق.... الحقيقة المرة التي تدمر أحلامنا كشعب مغربي هي لما تجد المفسدين يدافعون عن الفساد وبوجه من وجه هذا الرجل المسؤول عن شركة الماء ولا أقول الحليب لأننا كشعب مغربي لسنا عدمون الذوق كلنا عندنا أجدادنا وابائنا والعائلة في البادية ونعرف نفرق بين الحليب وماء يسمي بالحليب poder وانا أسكن في هولندا اقول لكم إخوتي الافاضل والله أرخص حليب لدينا ب35€سنت وأحسن من اغلي حليب لنا وللأسف الشديد في بلادنا وأخيرا اقول لذالك البوق المسخر من قبل شركة الحليب دبا لك ولمن كلفك بإهانة المغاربة وسميتهم بالخونة أظنك انت هو أكبر الخائنين لأنك تدافع عن امثالك من المفسدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلي اله وصحبه الغر الميامين بادئة ببدء أقول وبالله التوفيق.... الحقيقة المرة التي تدمر أحلامنا كشعب مغربي هي لما تجد المفسدين يدافعون عن الفساد وبوجه من وجه هذا الرجل المسؤول عن شركة الماء ولا أقول الحليب لأننا كشعب مغربي لسنا عدمون الذوق كلنا عندنا أجدادنا وابائنا والعائلة في البادية ونعرف نفرق بين الحليب وماء يسمي بالحليب poder وانا أسكن في هولندا اقول لكم إخوتي الافاضل والله أرخص حليب لدينا ب35€سنت وأحسن من اغلي حليب لنا وللأسف الشديد في بلادنا وأخيرا اقول لذالك البوق المسخر من قبل شركة الحليب دبا لك ولمن كلفك بإهانة المغاربة وسميتهم بالخونة أظنك انت هو أكبر الخائنين لأنك تدافع عن امثالك من المفسدين
23 - عجبا الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:18
عجبا. يعني أن الخمسين سنتيم التي زادتها شركتكم كانت ستذهب لذلك الفلاح المسكين أم لصاحب الشركة؟؟
prenez nous pour des cons !
prenez nous pour des cons !
24 - مواطن الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:19
ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغلوب على امره خيانة كبرى للوطن، الغش في الجودة خيانة عظمى للوطن ، استغلال المنتج المربي والفلاح البدوي وغير البدوي خيانة فظيعة للوطن والدين، كتعجبونا بالوطنية والدين والاخلاق والمواعض كلما احسسثم بان الشعب عاق بكم وبظلمكم وان مصالحكم مهددة.كونوا على يقين اننا نحب وطننا ووطنيون غيورون اكثر منكم رغم الفقر والحاجة ولن نتوانى في مناصرة الحق والمظلومين وباسلوب حضاري كلما دعت الضرورة الى ذلك.
25 - بعيدا عن الهامش الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:19
اش دانا لخيانة الوطن اسيدي هادي وحدة، والثانية ماتخافش على الفلاحة حيت غانوليو نشريو من عندهوم لحليب مباشرة علاش حتى يدوز عندكوم نتوما وتزيدو علينا مصاريف التعليب او زيد اوزيد عاد نشريوه بثمن تشري بيه 5 لتر من الفلاح
26 - مكناس الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:19
Un pas en arrière pour faire deux en avant. Bravo les marocains!!
27 - ابو احمد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:19
عاد دابا بانت ليكم مصلحة الوطن. مصلحة الوطن هي ديروا ما بغيتوا فينا !!!! مصلحة الوطن هي تشريو الحليب من فقراء الفلاحين بتمن بخس تحيدوا منو القشدة تبيعوها ف الاسواق الممتازة و تبيعو لينا الماء ب 3.5 درهم!!!
مصلحة الوطن هي تراعيو للناس يكون ربح مقبول ماشي تربحوا كلشي.
مصلحة الوطن هي تراعيو للناس يكون ربح مقبول ماشي تربحوا كلشي.
28 - مقاطعة تم مقاطعة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:20
قال لك خيانة للوطن .. هههه .. سي بنكيران عايش فكوكب اخر .. انا حر ما بغيش نشرب حليب سنطرال غتشربني بزز عليا .. زايدون حنا ما قلناش لك مبغيناهش حنا طلبنا نقص الثمن صافي .. انت ربطيها بالخيانة و ... سبحان الله العظيم
بسيف تيتخلص مزيان ما حاسش بالقهرة لي عايشها المواطن المغربي تايقارن ليا 400 الف ب 35 مليون .. قلبك قاسح وميت اتجاه الشعب المغربي .. الله الله تاتشوف هير جيبك اولدي
بسيف تيتخلص مزيان ما حاسش بالقهرة لي عايشها المواطن المغربي تايقارن ليا 400 الف ب 35 مليون .. قلبك قاسح وميت اتجاه الشعب المغربي .. الله الله تاتشوف هير جيبك اولدي
29 - yassine الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:21
الخيانة الحقيقية هي بيع منتوجات دون المستوى للمواطنين
30 - مواطن حر الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:21
نحن لا نقوم بمقاطعة المتجات المغربية بل نقاطع منتوجات شركات استغنت على حساب المواطن الضعيف بمقاطعة الحليب لا يعني عدم استهلاكه أو إلحاق الضرر بالفلاح بل نستهلك حليب الجودة مثلا او سليم الحليب الذي يقدمه الفلاح مباشرة باللتر هذا هوردي على هذا المقال ولا نخون الوطن وشكرا
31 - جودة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:22
شراءه بدرهمين عند الفلاح واستخراج امنه الزبدة وبيعه للشعب بسبعة دراهم مع تخليطه بالماء اليس هذا خيانة للفلاح وللشعب.
32 - الفلاح الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:22
بكل براءة وعفوية وكقارىء فقط: لماذا الزيادة الزيادة الزيادة.وخصوصا العام فيه وفرة الانتاج والخير وو؟
واش هذه حتى هي خيانة؟؟؟ المزاليط اكثر وطنبة من الاثرياء والتاريخ والواقع خير دليل. انتما غير اللي شكا من الزيادة في الاسعار خاءن. اظن ان العبارة في غير محلها.
واش هذه حتى هي خيانة؟؟؟ المزاليط اكثر وطنبة من الاثرياء والتاريخ والواقع خير دليل. انتما غير اللي شكا من الزيادة في الاسعار خاءن. اظن ان العبارة في غير محلها.
33 - maghribi الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:23
رفع الأسعار ليس خيانته للوطن؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
34 - جواد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:24
هي حليب ديال الشركة الجودة جاي من الصين؟؟؟
35 - مقاطعون الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:25
الماء والزغاريت ما شي حليب وبسبعة الدراهم ما شي سرقة. موصوفة للفلاح ولجيب الشعب. رايبي ناقس فالعبار دانون غيه غير النص. مقاطعون حتى تعتدرون على خيان الامانة والشعب
36 - azrou999 الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:26
votre raisonnement est très simple et trompeur au même temps .le comportement des marocains est patriotique pour défendre les producteurs laitiers en dénonçant la misère part du producteur et la part du lion que se taillent les distributeurs en l aucurence la centrale laitière.
37 - salama الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:27
واخا اسي بنكيراناحنا معاك في تشجيع المنتوجات الوطنية ايوا هاد المواطنين الي غير كتزيدو عليهم فالثمن والفلاحة الي كتكول راهم كيتشكاو من الشجع ديالكم الزيادة ديالكم والنقصان ديالهم (الفلاحة) باركا من التخوين هاد الناس راه مضرورين وصلات فيهم لعظم . (مواطن غيور على وطنو)
38 - عتمان الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:28
واش هادي هي المعايير ديال الخيانة الوطن عند سيادتكم او المفاهيم ديالا اسيدي غالطة و هاد الفلاحة لي كدوي عليهم راه كدشريو من عندم الحليب بريال و كتبعوهنا بفرك
39 - خالد.ف الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:30
ليتنا نصدقكم ، أخذتم الوطن و تركتم لنا الوطنية ! أنتم تخدمون فرنسا بالأساس ! الفلاحون المنتجون كما المستهلكون يدفعون الثمن غاليا بينما فرنسا تأخذ حصة الأسد ! نعم للمقاطعة ،لا لمقاطعة منتجات الرساميل المحلية !
40 - عصابة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:30
ماء حليبكم اغلى من الحليب الحقيقي في اوروباا,تتعطيو للفلاح 2 دراهم وتبيعو 125 غرام من ياورت ب 2 دراهم (نفس الثمن في فرنسا)وتبيعو المية ب 8 دراهم (6دراهم في فرنسا).ادعو المغاربة لشرب الشاي او عصير طبيعي ماشي نكطار
41 - أمير الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:31
" عادل" إذا كانت بالنسبة لكم صرخة الشعب من آلام زيادة الأسعار بدون فائدة تعتبرونها خيانة للوطن فأنا أنضم من هذه اللحظة للشعب الأبي الصبور علما أنني لم أكن مقاطعا لمنتوجاتكم الرديئة إنما كنت متجنبها لسبب بسيط أنني لا أشرب ماء مصبوغا بصبغة بيضاء و أقنع نفسي أنه حليب ... سيدي لقد شربنا الحليب عندما كان يوزع في زجاجة و شربناه في علبة مثلثة و شربناه في كيس بلاستيكي و كان حليبا بمعنى الكلمة أما اليوم فلن أتجاوز القول و لن أقسم و لكنني أتحداك إن كنت أنت او عائلتك تشرب من هذا الحليب و إن كان ذلك فذلك يدل على توفركم على حليب خاص .. أنتم من خنتم شعبا لم يعد باستطاعته شراء خبزة .. أدعو الله أن يصيبكم و ذويكم ما أصاب هذا الشعب منكم و من أمثالكم و عفوا ايها الشعب و اعتذر أنني لم أكن معكم منذ البداية .
42 - كلام فارغ الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:31
انشريو ديبيكا من عند الفلاح
و انت ما بشمال وتشرب. الحليب من عند الفلاح ياك أقل من ثمن الماء اللي تاتبيعو سيدي علي و ما يليه. الله يجمع الشمل د المغاربة ضد الفساد في جميع النواحي
و انت ما بشمال وتشرب. الحليب من عند الفلاح ياك أقل من ثمن الماء اللي تاتبيعو سيدي علي و ما يليه. الله يجمع الشمل د المغاربة ضد الفساد في جميع النواحي
43 - الصحراوي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:35
الضحك على الذقون .متى كانت مصلحة شركة متساوية مع مصلحة الوطن؟ هيهات ان تعرفو معنى الوطن اما الوطنية فهي بعيدة كل البعد عن امثالك
44 - simo الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:35
خيانةــ!!! الباريل لي هو ٢٠٠ لتر داير ٦٨ دولار و ٢٠٠ لتر ديال سيد علي دايرة ٨٠ دولار. و حليب سنطرال و سيدي على ماليها معروفين, ناس عاقت وفاقت,
45 - Med الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:36
Mr le directeur de Santral
Vos paroles sont correctes
Vos paroles sont correctes
46 - عزيز ولزي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:36
واععععع هاذا كل حب فيكم للفلاح المغربي، و سير غير المنتوج أو باركة من بلا بلا على الشعب،
47 - jalal الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:37
كلام صحيح و معقول يجب مقاطعت الأفلام التركية و منتوجات الكنطربوند ديال سبانيا ماشي المغربية
48 - ليس ضد الحليب ولكن ضد سنترال الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:37
المغربي سيضل يشرب الحليب ولكن ليس سنترال ، هذا هو الفرق اسي بنكيران . الفلاح سيبيع الحليب بالسعر المعتاد ولكن ليس لسنترال
المعادلة = الفلاح + الحليب + المواطن + شركة تحترم القدرة الشرائية للشعب
سنترال خارج المعادلة
المعادلة = الفلاح + الحليب + المواطن + شركة تحترم القدرة الشرائية للشعب
سنترال خارج المعادلة
49 - baghi_ti9ar الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:37
فالاشهار كتشهروا السيتيرنا ديال لحليب كتجي عند الفلاح . ودابا كتقول الفلاح كينوض فالفجر كيحلب وكيوصل لحليب على رجلو .!!!!!!
50 - محمد عمراوي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:39
اولا لابد لي من التنويه بالحملة ضد الغلاء !
على مايبدرو فان الحملة تخطوا في الاتجاه الصحيح، الدليل هو هذا الخروج المتهور للشركة!
الشعب من خلال هذه الانتفاضة ضد غلاء المعيشة، لا يريد سوى تحسين اوضاع الطبقة الضعيفة!
سيدي العزيز
بدلا من اتهام الأحرار بالخيانة، أرجوك اطلع على المطلب الوحيد لهذه الحملة!
الا وهو ردع جشع مالكي هذه الشركة وذالك بخفظ ثمن مادة الحليب باعتبارها مادة حيوية لشريحة عريضة من ضعفاء هذا الوطن( لان 20 درهم مما فآلت الوزيرة!!!!لا تمكنك حتى من شراء 3 اللترات من حليبكم الغالب عليه لون الماء)!
تحياتى لكل الغيورين على هذا الوطن!
مزيدا من النضال حتى تحقيق المطالَب !!
عاش المغرب
على مايبدرو فان الحملة تخطوا في الاتجاه الصحيح، الدليل هو هذا الخروج المتهور للشركة!
الشعب من خلال هذه الانتفاضة ضد غلاء المعيشة، لا يريد سوى تحسين اوضاع الطبقة الضعيفة!
سيدي العزيز
بدلا من اتهام الأحرار بالخيانة، أرجوك اطلع على المطلب الوحيد لهذه الحملة!
الا وهو ردع جشع مالكي هذه الشركة وذالك بخفظ ثمن مادة الحليب باعتبارها مادة حيوية لشريحة عريضة من ضعفاء هذا الوطن( لان 20 درهم مما فآلت الوزيرة!!!!لا تمكنك حتى من شراء 3 اللترات من حليبكم الغالب عليه لون الماء)!
تحياتى لكل الغيورين على هذا الوطن!
مزيدا من النضال حتى تحقيق المطالَب !!
عاش المغرب
51 - أبو هاجر الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:42
مقاطعة المشتريات الوطنية خيانة للوطن .
والغلاء هو شنو نسميوه يالحمار
والغلاء هو شنو نسميوه يالحمار
52 - مواطنة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:42
ليست خيانة للوطن يا اخي,, هذا المقاطعة إنما هي تعبير عن رفض غلاء بعض المواد الاساسية,هل التعبير عن عدم القدرة الشرائية يعتبر خيانة للوطن,؟طلب الغنى الفاحش على ظهر الشعب هو الخيانة العظمى لهذا الوطن الذي نحبه ولا نريده إلا مزدهرا يعيش اهله في حضنه عيشا كريما,,
53 - موحى الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:43
سبحان الله عاد كبانليكم الوطن وفين الوطنية عندما ترهقون المواطن بينما أنتم تنعمون بالتعويضات والامتيازات.وبكم انتم تشترون حليب 400الف فلاح وهل ساهمتم في بناء مدارس ومستشفيات وطرق في هذه البادية التي لم تطأها رجلك أبداً .لقد اتعبتمونا بالكلام الخشبي.ولاتستحيون من ممارسة الإستعلاء على المغاربة بالتهديد المبطن وحصرهم في زاوية إما وإما.لغة الاستبداد والفساد.
54 - عبد اللطيف الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:43
عندما يقول المدير العام لشركة دانون المقاطعة خيانة للوطن فعلم ان سلاح المقاطعة فعل فعله وبقوة انه السلاح الذي خلد غاندي الى اليوم.
55 - مستهلك الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:45
جميع منتوجات دانون تابعة للشركة الام في فرنسا وقدكنت تابعت برنامجا بثته احدى القنوات الفرنسية ابدى فيه مدير الشركة ان جميع منتجات دانون تحتوي على مادة مستخلصة من جلد الخنزير واعترف ان الشركة غير مستعدة للتخلي عن هذه المادة..
56 - حسن الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:45
اليس ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغلوب بخيانة للوطن ؟ تسمن انت و نتفقروا حنا هادي هي الوطنية ؟ الله ياخد فيكم الحق يا بطون الحرام .
57 - saood الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:46
اليس الاغتناء على حساب ابناء الوطن خيانة اليس استغلال الفلاحين ومنذ سنوات خلت وعدم استفاذتهم من اي زيادة وكان الحليب والابقار لا تستهلك اعلاف تعرف زيادات متوالية منذ سنين خيانة والفلاح مجبر على قبول تسعيرة شركتكم منذ زمان اليس خيانة بماذا تفسر ان ثمن الحليب يباع بضعف ثمن شرائه من عنذ الفلاح وكان علبة الحليب قيمتها تعادل قيمة المنتوج نفسه تدافع يا مدير عن الفلاح اعطنا ثمن التر الذي يحصل عليه الفلاح واترك لنا حق المقارنة والتعليق ان دفاعكم على الفلاح هو حق اريد به باطل وكان عليك ان تترك نقابة الفلاحين والفلاحين يدافعون عن انفسهم ان كانوا فعلا لحقهم ضرر فهم ادرى بمصالحهم
58 - زرزور الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:47
عن أي خيانة تتكلم يارجل
من حق أي مواطن مغربي أن يقاطع المنتوجات
مليون تحية و تقديرا لكل من قاطع المنتوجات
المواطن المغربي فاق و عاق كفى مغالطات كفى استحمارنا
أتمنى أن تطول المدة و لو لأسبوعين
المقاطعة نجحت
من حق أي مواطن مغربي أن يقاطع المنتوجات
مليون تحية و تقديرا لكل من قاطع المنتوجات
المواطن المغربي فاق و عاق كفى مغالطات كفى استحمارنا
أتمنى أن تطول المدة و لو لأسبوعين
المقاطعة نجحت
59 - smir الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:48
شماعة خيانة الوطن : سبحان الله وهل ضرب القدرة الشرائية وتفقير المواطنين والاغتناء على حساب جيوب المغاربة ليس خيانة للمواطن والوطن معاً.
وهل رفع الأسعار دون اعتبار لمستوى الدخل الفردي ودون اي مقارنة بين الأسعار في المغرب ودوّلٍ أوروبية ليس خيانة للمستهلك المغربي الوفي للمنتوج الوطني وخيانة لذلك الفلاح الذي تمتصون دمه من خلال شراء الحليب بأسعار متدنية .
وهل كل من هب ودب يلقن المغاربة دروسا في المواطنة ويستبلدهن من خلال الربط بين المقاطعة وضرب الاقتصاد المغربي .
سيدي أنتم من يضرب الاقتصاد الوطني من خلال الأرباح الخيالية التي تراكمونها على حساب جيوب المواطنين ، وأنتم من توسعون شريحة الفقراء وتهددون السلم الاجتماعي ، وأنتم من بات يرى في المغاربة بقرة حلوب مطيعة ووفية ولا تحتج على سوء المعاملة .
ربما قد ذهبت تلك الصورة النمطية للمواطن المغربي الى غير رجعة ، وربما تكون هذه المقاطعة سلاح الفقراء لتلقينكم دروساً في احترام المغاربة جميعا والسمو بالوطن والقطع مع زمن التخوين .
وهل رفع الأسعار دون اعتبار لمستوى الدخل الفردي ودون اي مقارنة بين الأسعار في المغرب ودوّلٍ أوروبية ليس خيانة للمستهلك المغربي الوفي للمنتوج الوطني وخيانة لذلك الفلاح الذي تمتصون دمه من خلال شراء الحليب بأسعار متدنية .
وهل كل من هب ودب يلقن المغاربة دروسا في المواطنة ويستبلدهن من خلال الربط بين المقاطعة وضرب الاقتصاد المغربي .
سيدي أنتم من يضرب الاقتصاد الوطني من خلال الأرباح الخيالية التي تراكمونها على حساب جيوب المواطنين ، وأنتم من توسعون شريحة الفقراء وتهددون السلم الاجتماعي ، وأنتم من بات يرى في المغاربة بقرة حلوب مطيعة ووفية ولا تحتج على سوء المعاملة .
ربما قد ذهبت تلك الصورة النمطية للمواطن المغربي الى غير رجعة ، وربما تكون هذه المقاطعة سلاح الفقراء لتلقينكم دروساً في احترام المغاربة جميعا والسمو بالوطن والقطع مع زمن التخوين .
60 - سوسي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:49
من اراد المقاطعة فليقاطع النوم والخمول والكسل ... وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنين
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