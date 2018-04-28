24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/04/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:39
|13:30
|17:07
|20:12
|21:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- الإعلام والتنمية الفلاحية
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
رصيف الصحافة: عندما احتجز الحسن الثاني القذافي في المطار (5.00)
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
"فوضى سياسات التنمية" تُولد التصحر وتدهور النبات في زاكورة (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بلحوس والأطباء الشرعيين
السبت 28 أبريل 2018 - 18:35