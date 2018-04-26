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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلميذة ناجية من صاعقة رعدية

تلميذة ناجية من صاعقة رعدية

الخميس 26 أبريل 2018 - 12:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحمد لله على لطف الله الخميس 26 أبريل 2018 - 12:57
_ رحمة الله عليهم جميعآ_ بعض الناس يقولون إن هذه دولة . والدولة في واقع الأمر لم يحدث فيها مثل هذه المشاكل . سوف تكون همها الوحيد هو أبناء الشعب يعني (أبناء المستقبل) وفي هذا البلد يوجد أطفال لا يستهلون المناصب ويترأسونها يعني (أبناؤهم).
أنشري يا هسبريس وشكرا...
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2 - addel karim الخميس 26 أبريل 2018 - 13:11
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا
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3 - ضحايا مأذونيات الخميس 26 أبريل 2018 - 13:13
إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هذا من فضل ربي العالمين
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4 - brahim الخميس 26 أبريل 2018 - 13:14
سبحان الله العظيم. الله ارحمهوم إن لله وإن إليه راجعون.
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5 - jawad الخميس 26 أبريل 2018 - 13:23
انا لله و انا اليه راجعون. الله يرحمهم ويصبر والديهم
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