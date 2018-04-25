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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بلخياط .. السياسة والحليب

بلخياط .. السياسة والحليب

الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مراكشي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:55
ومع ذلك سنقاطع سنقاطع يحنا يانتوما
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2 - ibrahim milano الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:04
كفا من النفاق راه الناس تقهروا حنا هنا فأوروبا أ ماعندناش داك الأثمان اللي كاينا فالمغرب
نتوما مدوريها غير بيناتكوم
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2
3 - marrakechia الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:05
نقص الثمن وحنا خوت , سياسية ولا ما سياسية لا يزيد في جيوبنا ولا ينقص.
الشعب يطالب بحقه والمغرب ليسا ملكا لطبقة دون الاخرى.
الشعب اقوى من اموالكم .
اتمنى ان تطلع شركات جديدة باثمان ارخص وجودة افضل مثل الغرب.

المال والسياسية لايجتمعان .
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4 - ahmed الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:09
واش كديرو للهضرة.الذكاء في الاحتيال على المواطن البسيط.واسييي وراه كلشي عااااق
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