24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/04/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:41
|13:30
|17:07
|20:11
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- مناورات جوية في سماء المغرب
- ساجد والانفتاح على سنغافورة
- بنيس وتطورات ملف الصحراء
- رصيف الصحافة: مشروع بـ250 مليارا في العاصمة يغضب الملك
- بلخياط .. السياسة والحليب
التقاعد والتغطية الصحية يصلان إلى مزارعي النباتات السكرية بالمملكة (5.00)
- بنكيران: حملة مقاطعة منتجات الحليب المغربي "خيانة للوطن" - (401)
- أخنوش: "مقاطعة الحليب" تضر بمصدر رزق ملايين الفلاحين المغاربة - (300)
- زيادات مفاجئة في أثمان زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان - (200)
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي" - (171)
- سنطرال وحملة المقاطعة - (141)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خسائر إغلاق الحدود
الخميس 26 أبريل 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - hmad الخميس 26 أبريل 2018 - 17:45
المشكل ليس في فتح الحدود بل في الحالة الصحية النفسنية لحكام الجزائر لأن مند إستقلال هده البلاد و هم يخلقون مشاكل للمغرب ،يجب معالجتهم قبل أي شئ من أنانيتهم و كبريائهم
2 - افران الاطلس المتوسط الخميس 26 أبريل 2018 - 17:47
الخسائر الكبرى سوف تقع اذا فتحنا هذه الحدود مع الجارة الشرقية الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر تظل مغلقة لفترة أطول ولتبلغ تكلفتها 2 مليار يورو او اكثرمن ذلك . نحن مرتاحون جدا هكذا . يجب علينا فقط ان نراقب بجدية على تحركات المهربين عبر هاته الحدود الشرقية وايضا من جهة الجنوب للبلاد تعزيز أمن حدودنا مع الجارة الشرقية والجنوبية كذلك من جهة موريتانيا .
ça peut coûter ce que ça peu on est bien comme ça il faut la laissé fermé jusqu’à le règlement de notre intégrité territoriale dont les terres disparus pour le Maroc depuis lm'poque de l’indépendance du voisin de l'est ( tindouf , tifdekelt, hassi beida , knadsa ,en fin bechar) r
ça peut coûter ce que ça peu on est bien comme ça il faut la laissé fermé jusqu’à le règlement de notre intégrité territoriale dont les terres disparus pour le Maroc depuis lm'poque de l’indépendance du voisin de l'est ( tindouf , tifdekelt, hassi beida , knadsa ,en fin bechar) r
3 - مغاربي حر الخميس 26 أبريل 2018 - 17:53
لعن الله السياسة التي فرقت بين الاشقاء وجعلت الشعبين يدفعان ثمن حمافة الساسة القابعين وراء مكاتبهم في بدخ وترف مهول غير مبالين بمعانات الطبقة الكادحة التي كانت تجد في حركة التواصل بين الشعبين لقمة خبز تسد بها الرمق عار على كل مسؤول سواء اكان مغربيا او جزائريا له الاستطاعة على فتح الحدود بين المغرب والجزائر الشقيقة ويتردد في الاسراع بتنفيد قرار الفتح الم يان للجميع ان يخرج عن صمته ويعلنها ثورة ضد اغلاق الحدود لقد حان موعد اعلاء كلمة الشعبين الشقيقين لحل هده الا شكالية في اقرب وقت اتمنى ان يجد ندائي هدا ادانا صاغية وقلوبا واعية
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3