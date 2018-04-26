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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خسائر إغلاق الحدود

خسائر إغلاق الحدود

الخميس 26 أبريل 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hmad الخميس 26 أبريل 2018 - 17:45
المشكل ليس في فتح الحدود بل في الحالة الصحية النفسنية لحكام الجزائر لأن مند إستقلال هده البلاد و هم يخلقون مشاكل للمغرب ،يجب معالجتهم قبل أي شئ من أنانيتهم و كبريائهم
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2
2 - افران الاطلس المتوسط الخميس 26 أبريل 2018 - 17:47
الخسائر الكبرى سوف تقع اذا فتحنا هذه الحدود مع الجارة الشرقية الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر تظل مغلقة لفترة أطول ولتبلغ تكلفتها 2 مليار يورو او اكثرمن ذلك . نحن مرتاحون جدا هكذا . يجب علينا فقط ان نراقب بجدية على تحركات المهربين عبر هاته الحدود الشرقية وايضا من جهة الجنوب للبلاد تعزيز أمن حدودنا مع الجارة الشرقية والجنوبية كذلك من جهة موريتانيا .
ça peut coûter ce que ça peu on est bien comme ça il faut la laissé fermé jusqu’à le règlement de notre intégrité territoriale dont les terres disparus pour le Maroc depuis lm'poque de l’indépendance du voisin de l'est ( tindouf , tifdekelt, hassi beida , knadsa ,en fin bechar) r
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-3
3 - مغاربي حر الخميس 26 أبريل 2018 - 17:53
لعن الله السياسة التي فرقت بين الاشقاء وجعلت الشعبين يدفعان ثمن حمافة الساسة القابعين وراء مكاتبهم في بدخ وترف مهول غير مبالين بمعانات الطبقة الكادحة التي كانت تجد في حركة التواصل بين الشعبين لقمة خبز تسد بها الرمق عار على كل مسؤول سواء اكان مغربيا او جزائريا له الاستطاعة على فتح الحدود بين المغرب والجزائر الشقيقة ويتردد في الاسراع بتنفيد قرار الفتح الم يان للجميع ان يخرج عن صمته ويعلنها ثورة ضد اغلاق الحدود لقد حان موعد اعلاء كلمة الشعبين الشقيقين لحل هده الا شكالية في اقرب وقت اتمنى ان يجد ندائي هدا ادانا صاغية وقلوبا واعية
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