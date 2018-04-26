24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. التقاعد والتغطية الصحية يصلان إلى مزارعي النباتات السكرية بالمملكة (5.00)

  2. إسرائيل تتوعد بضرب طهران إذا هاجمت تل أبيب (5.00)

  3. طائرة متحكم فيها عن بعد تستنفر أمن مراكش (5.00)

  4. رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران (5.00)

  5. المقاطعة أو المناورة المكشوفة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباحثات ساجد في سنغافورة

مباحثات ساجد في سنغافورة

الخميس 26 أبريل 2018 - 21:29

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.