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استقبال قرّاء مغاربة

الخميس 26 أبريل 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هلا الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:07
ماشاء الله تبارك الله المغاربة اكتساح لجوائز البحرين لمسابقة القرآن الكريم اللهم كثر من أمثالهم.
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2 - عمر سرداب الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:12
مشاء الله تبارك الله ومبروك على القراء المغاربة الذين تفوقو بامتياز في جميع الفئات الله يحفظهم من اي مكروه نتمنى لهم مسيرة موفقة وربي يحفظ والديهم على التربية الحسنة ويكون شفعاء لهم يوم القاء وسلام عليكم
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