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كُتّاب وآراء
أخنوش وتقييم المغرب الأخضر
الخميس 26 أبريل 2018 - 23:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - amin الخميس 26 أبريل 2018 - 23:08
bonjour,
mr akhnouch cache sa défaite par sa sortie aux medias pour dir que je travail pour l'interet du maroc aussi .c'est bizzars que certains journal ne parle pas du boycotte !!!
mr akhnouch cache sa défaite par sa sortie aux medias pour dir que je travail pour l'interet du maroc aussi .c'est bizzars que certains journal ne parle pas du boycotte !!!
2 - Ministre compétent الخميس 26 أبريل 2018 - 23:23
Un ministre compétent. C’est grâce à lui que l’agriculture au Maroc est devenue moderne et productrice de la valeur ajoutée. Bravo Si Akhenouch.
3 - حلالة 59 الخميس 26 أبريل 2018 - 23:32
نعم المخطط الأخضر له عدة مزايا منها غلاء الخضر و استيراد الحبوب و هجرة المغاربة للعمل في الحقول الاسبانية إضافة الى النعيم الذي حضي به سكان الجبال و البوادي هذه السنة بالذات الشيء الذي خول للوزير الوصي القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها
4 - سانسوس الخميس 26 أبريل 2018 - 23:40
تيبان لي أخنوش وجهو مسكين كحاااال و ضعاف ،،
المهم ، وااااالوووو ، ما غادي ينفعك معنا لا المغرب الأخضر و لا المغرب الدنجالي ، مقاااااااااطعة لمحطات إفريقيا و سانطرال و سيدهم علي أولماس باهية ، كروش لحرام غادي تفشوووو غا وحدة وحدة .. الشعب المغربي إستفاق لكم، وحدة وحدة حتى يسترجع السيادة ديالو من عصابات المافيا.
المهم ، وااااالوووو ، ما غادي ينفعك معنا لا المغرب الأخضر و لا المغرب الدنجالي ، مقاااااااااطعة لمحطات إفريقيا و سانطرال و سيدهم علي أولماس باهية ، كروش لحرام غادي تفشوووو غا وحدة وحدة .. الشعب المغربي إستفاق لكم، وحدة وحدة حتى يسترجع السيادة ديالو من عصابات المافيا.
5 - meme الخميس 26 أبريل 2018 - 23:40
كحلتيها اتخنوش غادين ينزلوا الاثمنة و غادين يضحيو بيك انت السباب ماكنتيش تدوي او تتدخل هيهي صيدوك اوليدي سيدنا غادي يدخل و انت :::bouc imisseerre اش تصحاب راسك و الشعب عاق بيك انك تمسيتي باي باي العمر باي باي باي
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