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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش وتقييم المغرب الأخضر

أخنوش وتقييم المغرب الأخضر

الخميس 26 أبريل 2018 - 23:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - amin الخميس 26 أبريل 2018 - 23:08
bonjour,
mr akhnouch cache sa défaite par sa sortie aux medias pour dir que je travail pour l'interet du maroc aussi .c'est bizzars que certains journal ne parle pas du boycotte !!!
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2 - Ministre compétent الخميس 26 أبريل 2018 - 23:23
Un ministre compétent. C’est grâce à lui que l’agriculture au Maroc est devenue moderne et productrice de la valeur ajoutée. Bravo Si Akhenouch.
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3 - حلالة 59 الخميس 26 أبريل 2018 - 23:32
نعم المخطط الأخضر له عدة مزايا منها غلاء الخضر و استيراد الحبوب و هجرة المغاربة للعمل في الحقول الاسبانية إضافة الى النعيم الذي حضي به سكان الجبال و البوادي هذه السنة بالذات الشيء الذي خول للوزير الوصي القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها
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4 - سانسوس الخميس 26 أبريل 2018 - 23:40
تيبان لي أخنوش وجهو مسكين كحاااال و ضعاف ،،
المهم ، وااااالوووو ، ما غادي ينفعك معنا لا المغرب الأخضر و لا المغرب الدنجالي ، مقاااااااااطعة لمحطات إفريقيا و سانطرال و سيدهم علي أولماس باهية ، كروش لحرام غادي تفشوووو غا وحدة وحدة .. الشعب المغربي إستفاق لكم، وحدة وحدة حتى يسترجع السيادة ديالو من عصابات المافيا.
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5 - meme الخميس 26 أبريل 2018 - 23:40
كحلتيها اتخنوش غادين ينزلوا الاثمنة و غادين يضحيو بيك انت السباب ماكنتيش تدوي او تتدخل هيهي صيدوك اوليدي سيدنا غادي يدخل و انت :::bouc imisseerre اش تصحاب راسك و الشعب عاق بيك انك تمسيتي باي باي العمر باي باي باي
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