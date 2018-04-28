24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/04/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:39
|13:30
|17:07
|20:12
|21:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- الحراك الاحتجاجي بين الافتراضي والواقعي في السياق المغربي
- احذروا الهواة!
- للأقنعة وجوه خفية
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)
شفيق: الثقافة العربية الإسلامية تتجاهل الواقع .. والفلسفة تعاني اليُتم (5.00)
- اتفاق تاريخي ينهي 65 سنة من "الحرب الباردة" بين الكوريتين - (162)
- الصحراء "تعرقل" مفاوضات الصيد .. والمغرب: السيادة خط أحمر - (104)
- مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو ويثمن جهود المغرب بالصحراء - (67)
- مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالإخلاء "الفوري" لمنطقة الكركرات - (61)
- بعد سنوات من الانتظار .. سيدة تحقق "حلم الأمومة" بإنجاب ستة توائم - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دبي وثلاثية حنصالي
السبت 28 أبريل 2018 - 08:27