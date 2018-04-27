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كُتّاب وآراء
شهادات لأمهات معتقلي جرادة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - دغوغي الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:15
تغربنا و تكرفسنا و تشدينا في الحبس و تطردنا و ليس لنا أي حق في هذا المجتمع كل شيء بالمادة و باك صاحبي و نقول حسبنا الله و نعم الوكيل الأحسن لكم أن تقتلونا لقد سأمنا الحياة معكم
2 - محمد الأمازيغي الجمعة 27 أبريل 2018 - 19:06
الخطاء ليس خطاء الإدارة أو الدولة بل سوء تربية الأبناء على احترام القانون والمؤسسات هو الذي أدى اكله - لا أحد يعارض مطالب ساكنة جرادة لكن لكل شيء ضوابطه - و أعتقد أن دهس وقتل أحد المارة مع إخفاء آثار الحادث يعتبر جريمة شنعاء يحب عدم تخفيف عقوباتها - في نظري ترويج مثل هذه الفديوهات غير مجد ولن يزيد الأمور إلا تعقيدا
3 - يحي بوشيخي الجمعة 27 أبريل 2018 - 19:11
لا حق لنا في خيرات المغرب.هو ملكية خاصة بخدام الدولة والبرجوازية المتوحشة وتجار السياسة
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