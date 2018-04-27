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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إصابة سائحين ألمانيين بأكادير

إصابة سائحين ألمانيين بأكادير

الجمعة 27 أبريل 2018 - 20:30

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1 - citoyen maghribi الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:21
Il y'a 2 mois 2 écoliers sont morts après la chute d'un vieux mur ,l'autre fois s’était des touristes japonais qui ont été blessés suite à la chute d'un poteau électrique, et maintenant , il y'a 2 jours une écolière s'est faite électrocutée par un fil électrique qui traîne sur le chemin et ce jour chute à Agadir d'un vieux mûr blessant gravement une touriste allemande et tuant son mari . C'est de la responsabilité des élus locaux qui doivent supprimer tous les danger potentiels dangereux dans les lieux publics,c'est la politique de prévention et de protection des citoyens
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