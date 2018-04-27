24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4013:3017:0720:1221:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إيقاف "بارون" وحجز مخدرات في بئر نواحي برشيد (5.00)

  2. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  3. خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)

  4. نادي مالقة يكرم بنمبارك ببوابة في ملعب روساليدا (5.00)

  5. خذ كتابك بيمينك وقل للناس.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فلاحون وحملة المقاطعة

فلاحون وحملة المقاطعة

الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:33
علاش اتكوب الحليب في الطرق صدقوه للمواطن البسيط على الاقل تاخذه حسنات بعدا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - عمر الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:34
الفلاح امصيعينو هادوك اللي كيشريوه من عندو ب2.39 درهم للتر وكايبيعوه ب 7 دراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - سعيد السوسي الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:35
الفلاح عنده حل يخرج ابيع حليبوا لاصحاب المحلات . و لا يجب على الفلاح ان يكون انانيا و يفكره في نفسه بينما اربعين مليون مغربي يعانون الغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - خسن الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:37
الفلاح مضرور و الشعب مسكين آش يقول الله ينعل لي ما يحشم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - vraibidawi الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:39
من أجل مصلحة الفلاح نضحي بمنفعة شعب بأكمله ؟...
مثل هذا الكلام هو الذي يدفع بالراسماليين والانتهازيين وكروش لحرام باش يزيدو يتجبرو علينا
اسيدي بيعو لحليب لشركات منافسة واللي هي بدورها تبيعه للمواطن بثمن جد معقول وإلا بيعوه مباشرة للمواطن مثل أيام زمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - lotfi الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:40
الشعب لم يقاطع الحليب أو الفلاح قاطع شركة سنطرال فهموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:42
لذينا في الشبكة العنكبوتية والتواصل من نفس المكان وبمكرفون اخر يقفون بكل قوة مع المقاطعة وليس شبه فلاحون. والمغاربة يجب عليهم تعميم هذا الاسلوب الحضاري في جميع القطاعات وكل مرة يرو فيه شيء يضرهم. المخزن لا يقدر بعث الامن لكل بيت وهنا يبرز جليا من يحكم البلاد لان الحكومة بذل الوقوف مع المواطن فهي في خبر نيني يا مومو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.