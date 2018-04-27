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كُتّاب وآراء
فلاحون وحملة المقاطعة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:33
علاش اتكوب الحليب في الطرق صدقوه للمواطن البسيط على الاقل تاخذه حسنات بعدا .
2 - عمر الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:34
الفلاح امصيعينو هادوك اللي كيشريوه من عندو ب2.39 درهم للتر وكايبيعوه ب 7 دراهم
3 - سعيد السوسي الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:35
الفلاح عنده حل يخرج ابيع حليبوا لاصحاب المحلات . و لا يجب على الفلاح ان يكون انانيا و يفكره في نفسه بينما اربعين مليون مغربي يعانون الغلاء
4 - خسن الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:37
الفلاح مضرور و الشعب مسكين آش يقول الله ينعل لي ما يحشم.....
5 - vraibidawi الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:39
من أجل مصلحة الفلاح نضحي بمنفعة شعب بأكمله ؟...
مثل هذا الكلام هو الذي يدفع بالراسماليين والانتهازيين وكروش لحرام باش يزيدو يتجبرو علينا
اسيدي بيعو لحليب لشركات منافسة واللي هي بدورها تبيعه للمواطن بثمن جد معقول وإلا بيعوه مباشرة للمواطن مثل أيام زمان
مثل هذا الكلام هو الذي يدفع بالراسماليين والانتهازيين وكروش لحرام باش يزيدو يتجبرو علينا
اسيدي بيعو لحليب لشركات منافسة واللي هي بدورها تبيعه للمواطن بثمن جد معقول وإلا بيعوه مباشرة للمواطن مثل أيام زمان
6 - lotfi الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:40
الشعب لم يقاطع الحليب أو الفلاح قاطع شركة سنطرال فهموا
7 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:42
لذينا في الشبكة العنكبوتية والتواصل من نفس المكان وبمكرفون اخر يقفون بكل قوة مع المقاطعة وليس شبه فلاحون. والمغاربة يجب عليهم تعميم هذا الاسلوب الحضاري في جميع القطاعات وكل مرة يرو فيه شيء يضرهم. المخزن لا يقدر بعث الامن لكل بيت وهنا يبرز جليا من يحكم البلاد لان الحكومة بذل الوقوف مع المواطن فهي في خبر نيني يا مومو.
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