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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمال يحرقون علم إسرائيل

عمال يحرقون علم إسرائيل

الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - maroki الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:10
كان اسرائيل هي سبب الغلاء و الفقر بالمغرب و الله مسخرة حتى مسيرات العمال سيستمرها لك الله ايها المراطن البسيط
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14
2 - عبد العالي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:16
كان نفسي أن نحرق الجهل و الفقر و الرشوة و الحگرة في بلادنا عوض أن نحرق علم دولة أخرى بعيدة عنا ! متى يستيقظ العرب و يحرقون ضعفهم بعقلهم و ليس بهمجيتهم !
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3 - يوسف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:18
ما هاذا التخلف ؟؟؟

اهاكدا سننتصر على الصهاينة ؟؟؟
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14
4 - انى مغلوب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:32
اليهود شعب من قديم متحضرين محترفين اذكياء فى كل مجال يستحقون الاحترام والتقدير ،ام من ناحية الدين شئنهم ذالك من هم الى الله . ام العرب العرب العرب ملعونين فى كل زمان واينما احل بخلاء شعوب الزنى الشعودة الخيانة .
ام المسلمون حقا تدوب قلوبهم كالملح فى الماء لنا ولكم الله حتى يئذن الله.
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7
5 - marocain الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:57
يا للجهل....عوض المطالبة بحقوقكم وتحسين وضعيتكم تتظاهرون ضد دولة لا علاقة لها بوضعيتكم كعمال مغاربة....إمتى غادين تعيقو....فيقو شوية وسيرو تخدموا وبارك من تضييع وقتكم في المقاهي والهدرة الخاوية....
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0
6 - عبد الحكيم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:57
عندما يغيب الوعي و يزهد في العلم والثقافة،وينظر الى القران على انه تراتيل يتبرك بها تقرا على الميت،نرى مثل هذا الجهل و التخلف،و انعدام المنطق السليم في التعامل مع الامور،و الصاق الفشل و والانحطاط،تارة بالمؤامرة و تارة بقوى خارجية واسراييل،وربط التقدم بزوال الكيان الصهيوني،شيء عجيب.علما ان السبب في كل مصائبنا و تخلفنا،ينبع من دواخلنا نحن فقط لا غير،يوم ان نغير افكارنا و ماالتصق بديننا من اباطيل و اساطير و التغلب على مخاوفنا و الخضوع للاستغلال والسكوت عن الظلم.انذاك سوف تتغيير اوضاعنا و ناخد زمام قراراتنا اما حرق الاعلام و تحرير القدس وحتى تبديل حكومة بحكومة،لن يتغير في الامر اي شيء.مادامت دواخلنا و بعدنا عن العلم والتعلم و اصلاح العقل،"يايها الذين ءامنوا عليكم انفسكم"
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