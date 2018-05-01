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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دموع شاب فلسطيني

دموع شاب فلسطيني

الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:03

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1 - متتبع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:39
تقاضاو لهاد الحزب. الاستثمار في المعاناة .الان بعد ان لم يقدم شيءا للمغاربة يريد استدرار العطف من خلال القضية الفلسطينية
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