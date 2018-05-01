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كُتّاب وآراء
مغاربة .. إيران والصحراء
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - وزير الدفاع المغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:40
حزب الله و البوليساريو و الجزائر و إيران ورم سرطاني خبيث
2 - فوزي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:44
أحسن ردة فعل لبلدنا.
مالنا و ايران .ماذا يجمعنا ؟؟
عبر التاريخ كانت منهم سوى التطرف الديني و الثقافي .
مالنا و ايران .ماذا يجمعنا ؟؟
عبر التاريخ كانت منهم سوى التطرف الديني و الثقافي .
3 - علال الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:49
من طنجة الكويرة الصحراء مغربية الايرانيون يرحلوا هم وسفيرهم انهم مجرد جواسيس
4 - يوسسسسف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:56
الخارجية المغربية عندها مصداقية،وبالتجريب الى قالت شي حاجة راه كاينة.آش بغات ايران و،،حزب،، الله فينا . حتى يرجعو للصواب عاد نهضرو معاهوم. حسنا فعل المغرب.
5 - أبو حاس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:01
إيران بلد ديكتاتوري وماءوا الإرهاب لايريد الخير لأي بلد مسلم يتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية لزعزعت أمنها واستقرارها فمن الطبيعي أن المغرب يطرد الأعداء من هاد الوطن الغالي علي كل المغاربة
6 - ابوخالد التادلي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:01
أظن أن وزير الخارجية ارتكب خطأ استراتيجيا حين تسرع بطرد السفير الايراني. فقد أظاف بهذا الموقف عدوا جديدا إلى أعداء المغرب. أظن أنه كان من الأفضل إقناع إيران بمغربية الصحراء وبأهمية الوحدة بالحكم الداتي.
7 - الصحراء المغربية الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:05
الآن تيقتو اسرائيل و قطعتم العلاقات بكل سهولة لم تفكرو في أن تعترف ايران بالبوليزاريو...التسرع شيء ليس في محله و تأكدو قبل ما تايقو القيل و القال
8 - أسرار الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:08
التحالف العربي بقيادة السعودية هذا ما جنيناه منهم ليس للمغرب أي عداوة مع إيران هذه خطط السعودية
9 - موروكي2026 الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:08
اتمنى الا يكون هدا القرار املاءا من الولايات المتحدة من اجل الصحراء المغربية او للسعودية مقابل صرف الاموال التي وعدت دول الخليج المغرب بمنحها له على دفعات ثم التصويت للمغرب لتنظيم المونديال..بصراحة قناة المنار الناطق الرسمي لحزب الله كانت دائما مع القضية الوطنية.حتى الخريطة كانت تبثها كاملة و لسنوات.(السياسة عالام .تفهم تصطى)
10 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:10
Ce n'est pas nouveau que l’Iran soutient le polisario depuis le début de la création du polisario l'iran etait au cotés comme du coté des algériens et du Hezbollah également il n'est pas épargner que l'iran est derrière l'histoire de l'avion de chasse F-16 marocain abattu au Yémen . a ne jamais oubliés l'iran a présent vas se venger encore plus et soutiendra encore beaucoup plus le polisario
11 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:10
يا ملكنا العزيز نحن وراك ودايما معاك، انا ادينا القسم ان لا تخون الوطن.فالصحراء صحراءنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
12 - wood الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:12
على ما يبدو ان سياسة المخزن الخارجية تفتقد بعد النظر و تتميز بالتخبط بل أكثر من ذلك لا تستفيد من أخطاء الماضي و تتسم بالتسرع و الهروب الى الامام . فقد سبق للمخزن ان قام بإغلاق الحدود الشرقية مع الجزائر و بعد مدة اصبح يستجدي و يتسول فتحها مرة أخرى امام تجاهل الجزائر . فالمخزن يعتقد انه بقطع العلاقات مع إيران يؤدي خدمة جليلة لإمريكا لترضى عنه مع ان إيران دولة قوية و لها نفود كبير في المنطقة و رغم العداء الظاهر بينها و بين أمريكا فلهما معا مصالح مشتركة بل أكثر من ذلك تعتمد أمريكا على ايران في توازنات كبيرة في المنطقة فبدون تعاونها ما كان يمكن للولايات المتحدة من غزو العراق و إسقاط نظامه بل حتى كانت دائما هناك قنوات اتصال بين الايرانيين و الاسرائيليين اشهرها فضية إرانغيت!!
13 - مصطفى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:12
احنا غير مداويخ و براهيش و خونة لا نفقه في السياسة و العلاقات الخارجية
14 - تطواني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:16
الصحراء مغربية احب من احب و كره من كره.... لكننا لسنا بخونة ومقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون
15 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:20
الصحراء لا نقاش عليها ومغربيتها لا غبار عليها. لا اضن ان للحزب يد في ما يقال ولو سلمنا بهذا فالمشكل مطروح في الامم المتحدة لحله. المسؤولون في المغرب يحاولون ابعاد الضغط الذي بدا جليا عليهم في قضيت المقاطعة ولتغيير اهتمام المواطن نتحدت لهم عن القضية الحساسة (الصحراء) لالهائهم وابعادهم عما هو اهم الا وهو الغلاء الذي ينخر جيوب المواطن. المقاطعة لايجب ان تستمر فقط بل تمتد لكل شيء ليس في صالح المواطن حتى يتعلم من الفاسدون على ان المواطن لم يعد من السهل الضحك عليه.
16 - tangerois الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:29
A choisir entre le clan d' Israël et l'Arabie saoudite ou le clan de Hizbollah et l'Iran je choisi les musulmans et surtout la démocratie iranienne
17 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:32
نعم الصحراء مغربية بلا شك....و لكن لا يمكن لي أن أصدق الوزير في ما يخص حزب الله...إنها فقط سياسة لإرضاء السعودية فقط....لا ننسى بأن إيران كانت من الأوائل البلدان في ما يخص الصحراء المغربية بأنها مغربية....و الله سبحانه وتعالى مع الحق ليس مع الباطل فتقوا الله قبل أن يفوت الأوان و قبل أن لا يكون هناك شتاء إلى الأبد.
18 - عابر سبيل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:39
إن كان هناك من خبرات تمّ نقلها فالأكيد أنها في كيفية التعامل مع الأنفاق وطرق بنائها (بغض النظر عن صواريخ سام 9 أو سام 11)
فما على السلطات المغربية بالإضافة إلى ما تقوم به في المجال السياسي إلا أن تبدأ هي أيضا بحفر خنادق على طول الجدار الأمني (سواء غربه أو شرقه قبل منطقة الألغام ) لإفراغ كل ادعاءات المرتزقة من كل محتوياتها :لأنهم يدّعون بأنهم تمكنوا من حفر أنفاق تتجاوز الجدار الأمني إلى غرب الجدار من أجل محاصرة قواتنا المتواجدة في الجدار في حال قيام أي مناوشات عسكرية
فما على السلطات المغربية بالإضافة إلى ما تقوم به في المجال السياسي إلا أن تبدأ هي أيضا بحفر خنادق على طول الجدار الأمني (سواء غربه أو شرقه قبل منطقة الألغام ) لإفراغ كل ادعاءات المرتزقة من كل محتوياتها :لأنهم يدّعون بأنهم تمكنوا من حفر أنفاق تتجاوز الجدار الأمني إلى غرب الجدار من أجل محاصرة قواتنا المتواجدة في الجدار في حال قيام أي مناوشات عسكرية
19 - ikram الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:41
الصحراء مغربية لكن قطع العلاقات مع إيران أو أي بلد آخر قرار متسرع و غير حضاري و لا يحترم كرامة المواطنين المغاربة.لطالما عاملنا إيران معاملة استفزازية لكننا لم نلاقي منها غير الاحترام و التقدير و الأهم أنها تعرض و تترفع دائما عن استفزازاتنا و تعاملنا معاملة الأمم المتحضرة و لم يصدر منها لغاية تاريخه أي سلوك يعاكس و حدتنا الترابية.
20 - عاش الملك الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:45
الفتنة نائمة لعنة الله على من ايقضها .المغرب بلاد إسلام وأمان أحب من أحب وكرها من كره. كفى من التطرف و الخروج عن دين الله واحد
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