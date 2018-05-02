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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الركود يستنفر وزير الإسكان

الركود يستنفر وزير الإسكان

الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بغبت سكن الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:16
يالله المغاربة شي مقاطعة لهد السكن الاجتماعي تهوا بش ابنيو شقق فالمستوا ونقصو التمن بش لي مفحالوش يسكن ولي باغي اتزوج يسكن ولي عايش فبراكة يسكن هههههه
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11
2 - ابو دعاء الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:25
تجربة فاشلة بجميع المقاييس حيث تواطىت الدولة مع وحوش العقار و حشرت المواطنين في قبور إسمنتية ، بدون التطرق الى معايير الجودة ،
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