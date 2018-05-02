24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/05/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:35
|13:29
|17:07
|20:16
|21:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- القضاء يحفظ ملف "برلماني السنبلة" بالمحمدية
- رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
- تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
- منظمة إيتا الانفصالية تتعهد بحل جميع هياكلها
- موقف قطر من قطع العلاقات مع إيران يسائل دبلوماسية المغرب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الركود يستنفر وزير الإسكان
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - بغبت سكن الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:16
يالله المغاربة شي مقاطعة لهد السكن الاجتماعي تهوا بش ابنيو شقق فالمستوا ونقصو التمن بش لي مفحالوش يسكن ولي باغي اتزوج يسكن ولي عايش فبراكة يسكن هههههه
2 - ابو دعاء الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:25
تجربة فاشلة بجميع المقاييس حيث تواطىت الدولة مع وحوش العقار و حشرت المواطنين في قبور إسمنتية ، بدون التطرق الى معايير الجودة ،
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2