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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قتيل في عين السبع

قتيل في عين السبع

الأربعاء 02 ماي 2018 - 14:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نادية الأربعاء 02 ماي 2018 - 14:56
يعني قتله هي التي هزت الشارع؟ ولما كان على قيد الحياة لا احد اهتز لفقره وتشرده؟ لا تبارك الله هاد الانسانية عندنا كتظهر غير فاش كيموت بنادم
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14
2 - عبد الصبور الأربعاء 02 ماي 2018 - 14:59
ما اثارني هو ان المواطن اتصل بالشرطة ولكنها لم تكثرت له، و عندما اتصل عون الشرطة استجابوا على الفور. ما السبب يا ترى؟ ام اننا لا نزال في زمن حسبناه مضى و انقضى!!
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10
3 - مراقب الأربعاء 02 ماي 2018 - 15:06
جيت مع العشرة زعمة راه ماشي انا لي قاتل واش نت في تحقيق أو كشاهد عيان. الروح عند الله عزيزة
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