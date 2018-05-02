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كُتّاب وآراء
مدير "سنطرال" يعتذر
الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (130)
1 - عبدالله الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:09
العز ونعم الرجال ومرحبا بك عند أولاد الشعب وسنعود لنقطة البداية خفض الأسعار
تعليق غير لائق
169
2 - تازي حر الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:10
يشتمنا و يعتدر¿¿
نطالب من شركة بفصل هاد الشخص و محاسبته لاحتقاره الشعب المغربي و اي ش ركة تشغله مصيرها المقاطعة ليكون عبرة لمن يسب المغاربة
انشري يا حرة
نطالب من شركة بفصل هاد الشخص و محاسبته لاحتقاره الشعب المغربي و اي ش ركة تشغله مصيرها المقاطعة ليكون عبرة لمن يسب المغاربة
انشري يا حرة
3 - speaker الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:10
خاص حتا الوزير لي نعت المغاربة بالمداويخ خاصو يعتذر، و المهم عندنا فهادشي كامل هو الأتمنة لي خاص يتعاد فيها النظر !
تعليق غير لائق
245
4 - samir الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:10
اعتذار غير مقبول و جد متأخر يدخل في إطار استراتيجية تواصلية خالي من الصدق
تعليق غير لائق
127
5 - امجوض الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:10
اعتذار بالخطأ فضيلة و لكن غير كافي لان الشعب يريد تخفيض ثمن منتوجتكم والا ستتمدد المقاطعة الى اجل مسمى والسلام
تعليق غير لائق
194
6 - بنخي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:11
من الدعا القوى يموت بالضعف المهم الاعتراف بالذنب فضيلة لكن المقاطعون يقاطعون من أجل التخفيض وليس الاعتذار
تعليق غير لائق
153
7 - aziz580 الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:11
شتو المقاطعة نتائجها يالي مسهلينا شتو النفخة في دلات الحمد لله حسيت فالفخر والله عاش الشعب وهو متحد وافضل عدر لكم في شعبكم ووطنكم ودينكم انكم تنزلو الاتمنة 2.50 للنص و 5 راهم للتر والله كلشي غيسامح وشكرا
تعليق غير لائق
125
8 - mellali الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:11
الشعب ما عندو ما يدير بالاعتدار ديالك خاصكم تنقصوا من الاثمنة و باراكا علينا من لغة الخشب
9 - عادل الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:11
اسيدي واخا تعطيوه لينا بااااطل والله لا شربناه.
#خليه_يريب
دابا هادا لي كيعتذر من الخونة واش ماشي خائن حتى هو؟؟!!
الشرط الوحيد لكي نعود لاستهلاك منتوجات سونترال هو تخفيض الثمن بدرهم واحد.
نصف درهم تخفيض في ثمن البيع و نصف درهم زيادة في ثمن الشراء على الفلاحين.
من غير هاد الشي غي #خليه_يريب
#خليه_يريب
دابا هادا لي كيعتذر من الخونة واش ماشي خائن حتى هو؟؟!!
الشرط الوحيد لكي نعود لاستهلاك منتوجات سونترال هو تخفيض الثمن بدرهم واحد.
نصف درهم تخفيض في ثمن البيع و نصف درهم زيادة في ثمن الشراء على الفلاحين.
من غير هاد الشي غي #خليه_يريب
10 - aboubaker sarghini الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:11
اسامحك يا اخي دنيا و اخرة فانت لم تقصد ان شاء الله الاهانة و تقبل الله منا و منكم و من جميع المسلمين هذا الشهر و بلغنا الله جميعا رمضان و تقبله منا يا رب امين
تعليق غير لائق
-49
11 - achraf الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
سير الله يخد فيك الحق. تقدمت بالاعتذار حتى تكبدت الشركة خسائر فادح أما العتذار لا يسمن ولايغني
تعليق غير لائق
-36
12 - wassim الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
رؤساء الشركات الثلاثة : *سنطرال* و *أفريقيا و *سيدهم علي* عوض التخفيض في اﻷثمان قدموا ملايين الدراهم للصحافة اﻹلكترونية و أخواتها ، و قد وعدت هذه اﻷخيرة بتكسير حملة المقاطعة ، و قد انضمت مجلات و صفحات و جرائد إلى الحملة المضادة .
إذن أيها الشعب الصبور ، فمزيدا من التضحية و الإصرار و التلاحم و القوة من أجل مواجهة إمبراطورية المال و الأقلام المأجورة .
لنرى من ينتصر ، هل نحن المداويخ كما وصفونا أم هم ؟
عاش المغرب حرا من طنجة إلى الكويرة !
*مقاطعون *مقاطعون *مقاطعون* . أنشر و لك اﻷجر !
إذن أيها الشعب الصبور ، فمزيدا من التضحية و الإصرار و التلاحم و القوة من أجل مواجهة إمبراطورية المال و الأقلام المأجورة .
لنرى من ينتصر ، هل نحن المداويخ كما وصفونا أم هم ؟
عاش المغرب حرا من طنجة إلى الكويرة !
*مقاطعون *مقاطعون *مقاطعون* . أنشر و لك اﻷجر !
13 - عادل الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
اعتذروا أو لا تعتذروا،... ستستمر المقاطعة، ماضون إلى مالا النهاية،...
15 - زكرياء الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
الاعتذار وحده غير كاف
لابد من تخفيض الثمن
هذا هو الاعتذار
لابد من تخفيض الثمن
هذا هو الاعتذار
16 - dodi الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
إعتدارك غير مقبول @# الوطنيه لاتختزل من شراء عند حوانتي أولا فسنطرال مهما كانت حانوت كما كل الحوانت
17 - أمين الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:12
واش كاين شي مراجعة الأسعار و لا غادي نبقاو غير فالمشاعر.
18 - ياسين الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
..اعتدارك مقبول ولكن كمل على الخير ديالك ونقصوا شوية فثمن ديال الحليب ..ارى غالي علينا ..ؤلا غنبقاو مقاطعين ...
19 - هشام كولميمة الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
الإعتذار من شيم الكبار،و قبول الاعتذار و التسامح من شيم المغاربة...التسامح أرقى درجات الإنسانية.القوة في التسامح.
20 - lazaret الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
تساند الفلاح هي أعطيه ثمن مليح للتر ديال لحليب لي يتعب عليه وينال كل المشاق باش يجيبه ليكم تاخدوه عليه بجوج فرانك.
21 - ياسر الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
اعتذار غير مقبول، اتهام شعب باكمله بالخيانة للوطن بدون حق لن يمحيه اعتذار املاه عليك اسيادك، استقالتك او طردك و من تم محاكمتك بتهمة الوشاية الكاذبة هو مطلبنا
22 - أنس الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
لا نريد إعتذار و ليس مهم أن نقبله أو لا. نريد فقط تخفيض أثمنة الحليب و مشتقاته...
23 - مصطفى اغادير الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:13
تحية حارة للمغاربة الأحرار زيدو ربيو ليا الحكارة
24 - محسن مطيع الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
ما الفائدة من الإعتذار بالنسبة لنا نسامحك دنيا و أخرة ولكن الشعب يريد الحليب ب 5دراهم فقط هذا هو المهم لنا ليس الإعتذار،حملة المقاطعة هدفها النقصان وليس الإعتذار
25 - عابر سبيل الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
القرطاسة منين تخرج من الفردي ما يمكنش ترجعها لبلاصتها : راك قرطستي المغاربة آسي ودابا حتى أنت خاصك شي قرطاسة باش تعرف بحق الهضرة : إذا ما كردعاتكش الشركة راه بحال إلى شي ما دارتو والمقاطعة مستمرّة إلى حين ظهور الجديد أما اعتذارك ف" خلّيه يريب" حتى هو.
26 - مواطن الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
لا.ينفعنا.اعتدارك.بشيء.عريتي.المستور.في.شريتك.
وهاده.اعضم.خيانة.لشريكة.يجب.تحمل.الخصارة.التي.
تكبدتها.شريكتك.والفلاح.والتيقة.الزبون.التي.انسحبت.
من.منتوجكم.لو.كنت.في.الصين.لقطعوا.راسك.الفارغ.
ستتكرفس.في.حياتك.المغاربة.شرفاء.ومن.حك.عليهم.فهو.جاهل
وهاده.اعضم.خيانة.لشريكة.يجب.تحمل.الخصارة.التي.
تكبدتها.شريكتك.والفلاح.والتيقة.الزبون.التي.انسحبت.
من.منتوجكم.لو.كنت.في.الصين.لقطعوا.راسك.الفارغ.
ستتكرفس.في.حياتك.المغاربة.شرفاء.ومن.حك.عليهم.فهو.جاهل
27 - محمد الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
عليك أن تعلم بأن المغاربة قاطعوا هذه المنتوجات ليس فقط من أجل التصريح الذي خرجت به ،ولكن أيضا من الغلاء والابتزاز الذي تمارسونه عليهم والذي مله كل المغاربة نحن مقاطعة وسنبقى نقاطع كل المنتوجات حتى يعود الثمن إلى مستوى المعيشي لكل المغاربة
28 - omar الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
إعتداركم غير مقبول نريد إعتدار مباشر خلالة ندوة صحفية مصحوبة بقرار تخفيض سعر الحليب (الثمن الى 2,50 ) و جميع مشتقاته و نريد أيضاً إقالة عادل بن كيران عضو مجلس الإدارة الذي وصف المغاربة بالخونة والسلام
29 - مصطفى الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
اعتذار غير مقبول ودموع التماسيح التي تحاول ابداءها لا تؤثر فينا والفلاح غير محتاج لكم بل انتم من يحتاج الفلاح فبدونه لا وجود لكم ولن نرضى بغير التخفيض في الاثمان بديلا
30 - houssam الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:14
إعتذارك مرفوض ولن أقبل هذا الإعتذار الذي قد ماسا المغارية
31 - YOUSSEF الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:15
ولو نم الاعتدار فالجودة منعدمة الما والزغاريت نطالب بتحسين الجودة وخفض السعر الى 2.50
32 - تازي حر الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:15
تحية تقدير و اجلال لهاذا الشعب المغربي العضيم الذي جعل مثل هاذا الشخص يحتقر نفسه الى هاته الدرجة و يقوم بتسجيل الفيديو يتسول و يطلب استعطافنا
هاته رسالة مباشرة لكل من يريد سوء بهاذا الشعب رسالة الى ايران التي تدعم الارهاب و الحركات الانفصالية باننا يد واحدة و شعب محب لوطنه عاشق لوحدته كاره لمن يعتدي عليه
اعتذارك مرفوض لانك ادليت به مجبرا و ليس طواعية
الرزاق الله لو كان غير بقيتي مخرج عينيك كيف الاول احسن اما الان بهاته الحالة احتقرك الى ابعد ما يكون
هاته رسالة مباشرة لكل من يريد سوء بهاذا الشعب رسالة الى ايران التي تدعم الارهاب و الحركات الانفصالية باننا يد واحدة و شعب محب لوطنه عاشق لوحدته كاره لمن يعتدي عليه
اعتذارك مرفوض لانك ادليت به مجبرا و ليس طواعية
الرزاق الله لو كان غير بقيتي مخرج عينيك كيف الاول احسن اما الان بهاته الحالة احتقرك الى ابعد ما يكون
33 - oussama azze eddine الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:15
الاعتدار لا يكفي نظرا لتكلفة الإنتاج و قياسا مع السوق الدولية و القدرة الشرائية للمواطن المغربي ..
# الحليب لا يجب ان يتعدى 2.50 درهم ، ( لتر )
بغض النظر عن الجهة المنتجة ،ارحموا الشعب ،يا مصاصي الجيوب .
# الحليب لا يجب ان يتعدى 2.50 درهم ، ( لتر )
بغض النظر عن الجهة المنتجة ،ارحموا الشعب ،يا مصاصي الجيوب .
34 - amine ka الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:15
بزز منك ، و أكيد فرضو عليه هاذ الإعتذار ، لي مساوي والو . و كيف كنقولو لفم لي إقول زمر إقول تمر
35 - ياسين الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:16
لا نقبل الاعتدارات
الشعب يريد تخفيض الاسعار حسب القدرة الشرائية
مقاطعون
خمسة دراهم للتر فقط
سيدي علي 2 دراهم للتر
الشعب يريد تخفيض الاسعار حسب القدرة الشرائية
مقاطعون
خمسة دراهم للتر فقط
سيدي علي 2 دراهم للتر
36 - Hicham الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:16
Bien pour les excuses, le plus important c'est de baisser le prix et préparé mieux vos produits surtout le lait.
37 - مواطن الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:16
هذا مواطن ضعيف لا يجب مؤاخذته.
إنهم يأكلون الشوك بفمه...
إنهم يأكلون الشوك بفمه...
38 - idriss الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:17
فات الأوان على الاعتدار اعتذارك جاء متأخرا عليك ليك ان ترحل ويرحل كل من اهان الشعب المغربي
39 - MOHAMED MARRAKECH الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:17
الاعتذار يكون عن زلة. و لكنه عند وصفه المغاربة المقاطعين بالخونة أكد أنه يعي ما يقول و يتحمل مسؤوليته إذن ليست زلة لسان و بالتالي اعتذاره ناجم عن الخوف فقط. مرفوض من عندي..
40 - said الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:17
بماذا تساند أهل البدية تشتري منهم الحليب 2.18 درهم وتبعوه لينا 7.00 درهم الله ينعل لي ميحشم
41 - رشيد من زاوية الشيخ الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:17
كنحس بيه مخلوع هههه مبززين عليه يعتادر يعني بحال إلى كدير لخاطر لشي طفل صغير...المشكل ماشي فاﻹعتذار المشكلة فيدك 3 دراهم ونصف باش كيبيعو نصف لتر هذا ما يسحق أن تعتذر له للمواطن....3 الشروط شخصيا نقدر نشري سنطرال 1 تنقصو الثمن ل 2.5دراهم 2 الجودة 3 ترفعو من الثمن باش كتاخدو من عند الفلاج
42 - مغربي حر الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:17
الله اكبر الله اكبر الحمد لله بوادر النصر اقتربت مبقا والو اغاذي ننتصرو انشاء الله انا مغربي وافتخر ايها المغاربة لقد صنعتم التاريخ ايها المغاربة اقول للمغاربة مترحموش سنطرال و افريقيا و سيدي علي ننحن لا نقبل الاعتذار نريد المحاسبة والمراجعة الكلام قبل النطق بالحكم على المغاربة اريد الانهيار لتلك الشركات لتكون عبرة للاخرين ومقاطعون للابد تحيا للمغاربة وشكرااااااا
43 - عبدو الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
اعتذارك مردود عليك اذا كان همك هو الفلاح فلماذا كل الفلاحين يشتكون من جشعكم و استغلالكم انت اخطأت الخطأ الجسيم في حق كل المواطنين إلا الانتهازيين أمثالك و الخطأ الجسيم لا يمكن تجاوزه بالاعتدار الكلمة للشعب المغربي المقهور و المقاطعة مستمرة
45 - مغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
واش منوينش تراجعوا الاثمنة او باركة من عاد الهدرة دي ال البرلمان.
46 - مغربية الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
، اين هي ابتسامتك المستفزة ؟؟ اذا لم تستحي فافعل ماشئت
47 - andou الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
انت غير موظف قالو ليك دوي دويتي وقالو ليك اعتذر ...مكاين باس اللسان مافيه عظم . ولكن مازال مقاطعون
48 - maghribi الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
Trop tard, tu as pris à la légère ce boycott, tu pensais que ça ne va pas durer, malheureusement pour votre compagnie, cela a l’air vraiment sérieux. Trouvez une solution à cette crise ou laisser le marché pour d’autres jeunes entrepreneurs. On a pas besoin de monopole dans un pays dont le taux de chômage est affreux. Je comprends que ça vous affecte financièrement mais un business est un risque à prendre, trouvez un plan B, seulement pour sauver les salariés que vous engagez, car ils ont des familles à nourrir aussi.
49 - المتتبع الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
الاعتذار كان يجب ان يقدم في يومه اما بعد كل هذه المدة حتى احست الشركة بخسايرها فالاعتذار مرفوض لقد استحمرتم هذا الشعب فيما مضى اما اليوم فبفضل الانترنيت المغاربة تضامنوا واصبحوا قوة يؤطر بعضها البعض لا نقابات ولا احزاب سياسية مقاطعتنا ابهرت العالم لاجله كفى ثراءا من جيوبنا طلباتنا كبرت مواطنونا بالخارج بينوا لنا ان الحليب والماء ثمن بيعه في الدول المتقدمة هو نصف ثمن بيعه لنا اما الكازوال فهو نفس الثمن وبما ان دخل الفرد للمغربي حسب سميك هو خمس دخل الفرد باوروبا لاجله يجب ان يتماشى الثمت مع دخل الفرد المغربي كفى استغناؤا كفى كفى
50 - ماغوكان الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:18
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الشعب المغربي يريد النقوص في هذه المواد سيدهم علي و إفريقيا و سنترال . زائد بعض المواد في طريق المقاطعة .مثل : البوطة و الزيت لوسيور و الحوت . ﻻئحة طويلة وحدة بوحدة .
52 - ادريس الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:19
التسامح من شيم الرجال لا اضن ان المغاربة سوف لن يقبلوا اعتذارك
المسامح كريم
لكن المقاطعة شيء ءاخر
المسامح كريم
لكن المقاطعة شيء ءاخر
53 - زكي عنب الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:19
من شيم المغاربة أن يقبلوا الاعتذار .. نحن نعيش خارج أرض الوطن وتتبعنا بكل دقة أحداث المقاطعة ، وعلى الفور تضامنا مع الشعب المغربي الأصيل ، وقلنا إننا مع مقاطعة أي منتوج يحتقر المغاربة أو يمس بكرامتهم ..
لكن وعندما تقدم مدير شركة " سنطرال " بالاعتذار لكل المغاربة عما بدر منه فإنه من رأينا أن يسامح المغاربة من أخطأ في حقهم ، وهذا لطف وكرم منهم .. والاعتذار للأخر هو فضيلة ، وقد اعتذر مدير " سنطرال " دون مراوغة أو تلكك .. فالمسامح كريم ولنظل دائما في قمة الكرم والتسامح المعروف على المغاربة ..
لكن في المقابل لا بد من اعتذار الوزيريِْن " أخنوش " و " محمد بوسعيد " للمغاربة الأحرار .. وكفى من احتقار الشعب الذي في الأصل أنتم من يمثله ، والواجب يقتضي خدمته بدل تحقيره .. شكرا هسبريس
لكن وعندما تقدم مدير شركة " سنطرال " بالاعتذار لكل المغاربة عما بدر منه فإنه من رأينا أن يسامح المغاربة من أخطأ في حقهم ، وهذا لطف وكرم منهم .. والاعتذار للأخر هو فضيلة ، وقد اعتذر مدير " سنطرال " دون مراوغة أو تلكك .. فالمسامح كريم ولنظل دائما في قمة الكرم والتسامح المعروف على المغاربة ..
لكن في المقابل لا بد من اعتذار الوزيريِْن " أخنوش " و " محمد بوسعيد " للمغاربة الأحرار .. وكفى من احتقار الشعب الذي في الأصل أنتم من يمثله ، والواجب يقتضي خدمته بدل تحقيره .. شكرا هسبريس
54 - رشيد الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:19
معمرك تغلط مع المغاربة ولا تجرحهم حنت هما شعب النخوة و عزة النفس و لي بغاوه هوا لي كون وتكون عبرة لأمثالك .
55 - ahelame الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:19
أين معاني الوزير السيد المدوخ ، هل يتجاهل المداويخ؟ و لا يتواضع و لو قليلا
57 - بحراوي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:20
الاعتذار من شيم الرجال
برافو سي عادل بنكيران.. برهنت انك ولد الشعب و أنا كواحد من افراد الشعب قد سامحتك من صميم قلبي.. تحية نضالية للشعب المغربي العظيم..
برافو سي عادل بنكيران.. برهنت انك ولد الشعب و أنا كواحد من افراد الشعب قد سامحتك من صميم قلبي.. تحية نضالية للشعب المغربي العظيم..
59 - NOUMRI الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:21
أنا في ابلاستك فاش ابدات الحملة غادي اندير تصريح أنقول فيه انه الشركة غادي ادير مراجعة لأتمنة المنتوجات اديالها و إنشاء الله انوصلوا لنتيجة ترضي المغاربة و لكن انت راسك قاسح ؤاخرجتي بداك التصريح المهين لبعض المغاربة ؤ بسببك أنتاشرت عدوى المقاطعة ؤ دابا هادوك الي انت اعتادرتي ليهم غادي إجاوبوا نريد تخفيض الأتمان ؤ حتى فاش تعلن الشركة على تخفيض الأتمان غادي إقلبوا على سبب أخر إدن انتوما دابا خاصكم تشروا الحليب من عند التعاونيات بتمن اعلى و لكن شريطة توفر الجودة العالية غي الحليب يعني خلاصة الكلام في الختام هو كون احدرتي راسك حتى الدوز العاصفة و لكن السانك اخرج اعليك و سير اوقف احدى المراية ؤقول هاك افومي ؤ ما خرجتي انا ماشي مقاطع حيت بالنسبة لي سنطرال هو الاصل ؤ الباقي مزيف
60 - الاقالة وليس الاعتدار الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:21
ليس لنا معك اية مشكل ماقلته يخصك وحدك بل نريد من اقالتك و خفض التمن الحليب
61 - مهاجر مغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دابى عاد كاتعتدرو اوا قول لدوك أباطرة ديال شركتك لي رسلوك ماعندنا مانديرو باعتدارك.
حنا هدفنا هو تنقصو تمن ديال لحليب على المسكين لي بغيتو تحرموه حتى هو .وبالعربية تاعربت بغينا لحليب يرجع لتمنو 2،50 درهم. ديك ساعة عاد نجلسو معكم على طاولة نشوفو تفاصيل ديال لماء وزغاريد لي فيه.
انشري ياهسبريس .
دابى عاد كاتعتدرو اوا قول لدوك أباطرة ديال شركتك لي رسلوك ماعندنا مانديرو باعتدارك.
حنا هدفنا هو تنقصو تمن ديال لحليب على المسكين لي بغيتو تحرموه حتى هو .وبالعربية تاعربت بغينا لحليب يرجع لتمنو 2،50 درهم. ديك ساعة عاد نجلسو معكم على طاولة نشوفو تفاصيل ديال لماء وزغاريد لي فيه.
انشري ياهسبريس .
62 - انس الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:22
واخا تعتدر غادي يجريو عليك من بعد الأزمة الى سالات، احسن حاجة تحط الاستقالة وتقول ليهم الحقيقة ان منتجاتهم بدون جودة و غالية على الفقارة. و ربي يعوضك بما هو احسن.
63 - المنفلوطي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:22
إعتذارك مرفوووووووووض. أنا مقاطع دانون من شحال هذا. من يامات اللي زادو 20سانتيم ف يومي بوحدهوم من دون ناس. او زايدون موجود ما حسن من سنطرال بجميع المنتجات ديالهم و المواطن حر يشري اللي بغا
64 - عبدالرحيم مقاااااطع الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:22
اﻹعتذار من شيم الرجال واعتذارك مقبول على كلمة خونة هدا ﻻيعني أننا غدى غادي نشريو سنطرال هههه راك كتحلم المطالب ديالنى مزال متحقق منها والو إذن مقاطعون مظحكوش علينى بهاد جوج كلمات
65 - جبلي حور الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:23
سبحان مبادل الأحوال وسخونيت الراس كترجع نماليها بالبرودة على كل حال إعتذار مقبول ولكن غير كافي عليكم إستجاب مطالب الشعب
66 - عين لحناش الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:23
هههههه مسكين الإبن المدلل المغاربة الشريف باغين اتمنة قد جيوبهم باغين اعيشو أو بكرامة
67 - المعقول الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:23
اعتذار مقبول وننتضر الشركات الاخرى للاعتذار للمغاربة...اما المقاطعة مستمرة مع منتجات اخرى لتدوق طعم المر الدي داقه الاخرون.
68 - سوسي حر. الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:23
هههه ولا ضريف كي الخرييف..تا الكرافطة حيدها..بغا يولي واحد من الشغف..عقنا بكم...لمن تعاود زبورك ا داود....
69 - يونس الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:23
أعتذار غير مقبول أسي بنكران.... إلا في حالة واحدة تخفيض جميع المنتوجات سنطرال بدون استثناء (للتوضيح بما انك اعترفت بخطءك رد البال من شركة سنطرال راه غادي طردك من العمل )
71 - كريم الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتذر ولا تعتذر مقاطعون مقاطعون إما تخفيض إما خليه ريب
72 - محمد راخي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:24
راك مجرحتي حتى واحد أو بزااااااااااف عليك تجرح أي مواطن !! أنت جرحتي راسك بفمك مابقيتي تاسوى حتى فرنك عدنا أو هذاك الإعتذار ديالك سير بخر بيه حيث لولا الضغوط التي فرضت عليك مااعتذرت وأنت لست إلا بيدق قالوا ليك قول تتقول قالوا ليك إعتذر اعتذرت ... أما بالنسبة للفلاحة الصغار هم عارفين فين إصرفوا الحليب تاعهم مامحتاجينش تعاون معاهم عطيهم غير بكيلوميترات تاع التيسااااااع ... حيث كون بغيتوا تعاونوا معاهم كون زدتوهم في ثمن اللتر عوض درهمان و١٨ سنتيم اكون على الأقل بثلاثة دراهم
وأنت لو كانت فيك ذرة رجولة لقدمت استقالتك من تلك الشركة لكن .........!!!؟
وأنت لو كانت فيك ذرة رجولة لقدمت استقالتك من تلك الشركة لكن .........!!!؟
73 - simo الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:25
بغينا المفيد بغينا الواقع الحليب خمسة دراهم للتر دانون رايبي و و و ... درهم ونصف و كفى
74 - و أخيرا و لكن.... الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:25
جميل أن تعتذر أو يطلب منك الاعتذار رغما عنك. لكن لا تتكلم عن البادية و الفلاح. و لا يتكلم غيرك عن العمال... فحتى في أقدس الحروب هناك. ضحايا من أطفال و نساء و نخل و شجر. نحن لا نريد ضحايا. هذه مناسبة لتفعيل التعويض عن فقدان الشغل و و و. و. و. . هذه البداية للإصلاح لمن يرغب في ذلك. هذه فرصة تصالح من أخذوا الوطن و تركوا للشعب الوطنية قبل أن يشككوا فيها.......
75 - عبد الحق الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:25
ماشي نتا لي جرحتينا الحليب. .الحليب علاش داويين حنا أما كلامك نتا زايد ناقص
76 - mohamed الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:26
اعتذارك مقبول
والاعتذار من التواضع
لكن لابد من تخفيظ الاسعار
والاعتذار من التواضع
لكن لابد من تخفيظ الاسعار
77 - hops الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:26
أولا قبل أن تعتذر من الشعب المغربي الحر يجب أن تنقص من سعر الحليب فاذا كنت تستغل الفلاحين والعائلة لزراعية فهي متضامنة مع المقاطعة لأن المتضرر الأول هو الفلاح:
1)العائلة كلها تعمل في الضيعات.
2)العلف غالي.
3)التبن الفصا غالية.
كلشي غالي.كالفلاح كيضرب تمارة الفياق بكري والمرأة القروية باش تحلب الحليب البيو اديه الفلاح التعاونية كيبيعو ب 4 دراهم للتر الواحد.
كاتجي الشركة من بعد كتحيد منو الزبدة ثم تظيف الما ء أصلا حنا كنشريو غير الماء و الزغاريث ب 7 درهم للتر اوا راه عيب أعار اوا الى بقا فيك الفلاح اوا شريه من عندوا 6 دراهم.تصور معايا داك الفلاح اللي كايبيعوا ليك ب 4 دراهم للتر شي نهار الى بغا اشريه كيخرج كيشري الحليب ديالو اللي باع ليك ب 7 دراهم ماشي استلاب.
1)العائلة كلها تعمل في الضيعات.
2)العلف غالي.
3)التبن الفصا غالية.
كلشي غالي.كالفلاح كيضرب تمارة الفياق بكري والمرأة القروية باش تحلب الحليب البيو اديه الفلاح التعاونية كيبيعو ب 4 دراهم للتر الواحد.
كاتجي الشركة من بعد كتحيد منو الزبدة ثم تظيف الما ء أصلا حنا كنشريو غير الماء و الزغاريث ب 7 درهم للتر اوا راه عيب أعار اوا الى بقا فيك الفلاح اوا شريه من عندوا 6 دراهم.تصور معايا داك الفلاح اللي كايبيعوا ليك ب 4 دراهم للتر شي نهار الى بغا اشريه كيخرج كيشري الحليب ديالو اللي باع ليك ب 7 دراهم ماشي استلاب.
78 - أبو هاجر الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:27
حتى يعتذر الآخرون إعتذارا رسميا آنذاك يجب استفتاء الشعب المغربي كاملا إن كان سيقبل الإعتذار أم لا ؛وبعد ذلك تخفيض الثمن. آنذاك سننظر هل سنشتري منتوجكم أم سنستمر في المقاطعة .
الحاصوب ماكاين. والو
الحاصوب ماكاين. والو
79 - يونس المغرب الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:27
كلكم خطاءون وخير الخطاءون التوابون الشعب المغربي شعب واعي وسيقبل اعتداركم إن شاء الله ولاكن يجب نقص في الثمن الآن الشعب المغربي قاطع المنتوجات من أجل الغلاء في الأسعار وليس من اجلكم الان كيفما كان الحال فنحن مغاربة إخوة مسلمين ومعروف علينا الكرم ومساعدة بعضنا البعض اللهم احفظ الشعب المغربي من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين
80 - brahim milano الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:27
مادام لم تنقصومن ثمن الحليب فلا نقبل الإعتدار ومع ذلك أحييك على شجاعتك،في إنتظار أكبر مدوخ اللي نعت الي وصلوه لالبرلمان بالمداويخ
81 - وسيم الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:28
للاسف هد الشخص وضع الشركة في وضح جد مخرج واوصلها لهدا بسبب قلة خبرته واستهزاءه بالحملة في بدايتها ضنا منه انها ستفشل بعد ايام ولان الشركة تتكبد خساءر كبيرة كل يوم بل انها علي وشك الافلاس ان لم يتدخل مسؤؤلها
82 - الاعتدار فضيلة الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:28
لكن ما فيها باس أن تقوم شركة سنطرال و تلبي النداء بحدف خمسين سنتيما من ثمن 1/2 لتر و نبينا عليه الصلاة والسلام،لأن هذا التعنت تجاه الشعب الرائع سيكلفها الكثير من الخسائر لا محالة و لما لا الإفلاس لا قدر الله،هذا إذا كانت شركة مواطنة حقيقة،و ها هي المقاطعة تضرب بقوة و تكبد الشركات خسائر كبيرة في البورصة و أسهم الشركات انخفضت بنسبة 6%،في الأسبوع الأول من المقاطعة التاريخية، أين الثروة؟ يا جماعة، و إلا فالخيانة ستكون من نصيب هاته الشركات،لأن العالم يعرف أن هامش الربح كبير جداً و يمكن مراجعته في إطار المعقول،هيا خلصونا من هذه المقاطعة لنتفرغ لبعض اللوبيات الأخرى.و السلام ختام يا جماعة الخير.
83 - مدوخ الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:28
اعتذار الحقيقي هو تخفيض سعر حليب
اولا خليه اريب عندكم ... شعب عاق
اولا خليه اريب عندكم ... شعب عاق
84 - salma الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:29
نتا يا مول سانطرال خاصك تعرف، هاداك راه ما حليب ما والو، راه غير سائل أبيض، وراه ماكاملش نصف لتر فالكارطونة؛ احنا بصاااااااااح كنا مداويخ ولكن دابا فهمناكم مزياااااااااان.
85 - said الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:30
عند ملاحظة ان 80% من المسؤلين الشركات ومؤسسات دون مستوى المناصب التي يتولنها هدى ان دل على شيء انما يدل على باك صحبي والرشوة والفساد المتفشي في المجتمع المغربي
يجب اعتماد معاير اخرى غير التفوق الدراسي في المدارس الفرنسية لان هناك مغارب أكفاء يستطيعون تسير المؤسسات لم يتخرجوا من تلك المدارس
كذلك يجب التوقف عن اخد الفرنسيين كنموذج لانهم فاشلون في كل شيء
يجب اعتماد معاير اخرى غير التفوق الدراسي في المدارس الفرنسية لان هناك مغارب أكفاء يستطيعون تسير المؤسسات لم يتخرجوا من تلك المدارس
كذلك يجب التوقف عن اخد الفرنسيين كنموذج لانهم فاشلون في كل شيء
87 - reda السرغيني الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:32
الاعتذار نقطة ايجابية و الشعب المغربي الكريم اكيد سيتقبلها لكن وجب المرور الى الاجراءات التي ستتخدها الشركة فيما يخص مساندة القدرة الشرائية للشعب مع احترام مدخول الفلاح و لشركتكم واسع النظر
88 - أين الحكامة، لا للظلم الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:35
لإعتذار واخا ، لكن الثمن ديال المعقول للحليب آلمدير هو 4 دراهم لليطرو أو لا السميك يكون ب 4000 درهم. لأن كل المواد الغذائية تقريبا راكوم درتو ليها الثمن ديال الخارج. لا للعولمة.
خويا معاق وعايش مع الوالدة للي كتشد 470 درهم في الشهر نصف تقاعد والدي المرحوم. فهمتي ولا مزال
أين الحكامة، لا للظلم
خويا معاق وعايش مع الوالدة للي كتشد 470 درهم في الشهر نصف تقاعد والدي المرحوم. فهمتي ولا مزال
أين الحكامة، لا للظلم
89 - علم النفس الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:35
هههه حتى لقيتو المطحونين والكادحين دارو اليد في اليد عاد جيتو تعتذرو ونتمنى مقاطعة حتى الاسماك حيت النهابين تيبيعو لينا السردين ب25 درهم للكيلو
90 - فلاح الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:35
السيد أعترف بالخطأ نقبلولو منو الاعتدار ونساو ماقال ومن حق شعب يتكلم على حقه فلاح اومستهلك
91 - mouloud الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:35
ا عتذار مرفوض تماما و تحىة الى المواطن مستهلك الذي هو سيد السوق هو الذي يعطي لكل منوج شهادة ميلاد و الوفاة و اخيرا الاعتذار مرفوض.
92 - سفيان الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:37
نقصو الثمن عاد اعتذر 5دراهم للتر أو نقاطع إلى الأبد . أصلا مامحتاجينش للحليب البشر هو المخلوق الوحيد فالكون اللي كيشرب الحليب فكبرو
93 - الأزهري الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:38
والله الرجل قال كلاما صادقا فلا داعي للإنتقام من مغربي متلنا متله .من منا يقدر على غضب الشعب فلنتعامل بأخلاق رسول الله ونقبل الإعتذار و نطالب بتخفيض الأسعار دون شخصنة المواضيع . وشكرا
94 - zentout الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:38
حتى سببتي لشركة فالخسارة فادحة و حسيتو بالدقة عاد جيتي تعتادر ما درتيش لحساب ان ولاد الشعب واعرين كنتي كتحتاقرهوم ياك
95 - وأحد الرجل الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:39
نتمنى ان يحدو حدوك الجميل ذلك الذي وصفنا ب المداويخ وكذلك قاءل هذا لعب الدراري.نحن شعب محمد السادس فلا يمكن لأحد أن يتكرفس علينا.
96 - AHEMD الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:40
قبول الاعتذار من شيم الكبار اعتذارك مقبول + تخفيض الاسعار
97 - mohamed الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:40
هذه مجرد بداية، نحن في انتظار اعتذار من وزير المالية كما اننا في انتظار تخفيض الأسعار ، و المقاطعة مستمرة يا شباب حتى تحقيق جميع الأهداف.
98 - hakim الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:40
المغارب القلب الكبير اكيد بان المغارب قبلو اعتدارك لاكن لايفيدنا شيئا هدا الاعتدار الشعب يريد الحلول عوض الكلام الدي لا ينفع ولا يضر
99 - المارشال الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:40
رغم ان كلمة خائن لاتقال الا لمن باع وطنه وليس من يطالب بحقه بشكل راقي الا ان المغاربة معروفين بتسامحهم حيث انك كنت مجبرا على قول دلك الا ان المسامح كريم وعلى خصوص ان شهر رمضان على الابواب الا انه يجب اعادة النظر لجميع اصحاب الشركات بمراجعة الغلاء المستشري في جميع المواد ومرة تانية يجب ان تفكروا قبل ان تتلفظوا بكلمات يمكن ان تجر عليكم الويلات .... ورمضان كريم
100 - المهدي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:43
اشفتك دخلك الحال مع راسك، ونزلتي ارض، مرحبا بيك. الاعتدار مقبول لكن يجب تحمل المسؤولية الكلام الذي يوجه للشعب، كلنا فعاااالين في اقتصاد البلاد، والغلاء كيحس بيه الجمييييع والفقير خاصتا. وكلنا ضد الغلاء المعيشي. وخاصتا في رمضان، والمسؤولين اتقو الله!!!.
101 - touzani amine الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:43
هدا باينة صبنوه مزيان تيهضر ومحملش راسو
102 - العياشي.ب. الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:44
هذا التصرع في اتهامك للمقاطعين بالخونة للوطن لأن الوطن ليس شركة سنطرال وإنما الوطن هو الشعب وأخيراً لا نريد اعتدارك ولاكن نريد ان يصبح ليطر حليب ب. 5 دراهم
103 - غيور"ت" الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:45
السلام عليكم.
ببساطة هكذا تهين شعبا بأكمله وعندما اشتد الحبل طلبوا منك مشغلوك "الإعتدار"...هذا غباء لا اعتدار.
أحيي الشعب المغربي على هذا التضامن المسؤول.دمت في العلى يا وطني ويا أعظم شعب. لقد اجتزت الإمتحان بنجاح فائق. وسوف تكون هذه هي الإنطلاقة لمحاربة المفسدين والإستغلاليين الذين يريدون تفقير الشعب المغربي وسلب ثرواته بأي طريقة في هذا الوطن المسلوب حقوق شعبه.
ببساطة هكذا تهين شعبا بأكمله وعندما اشتد الحبل طلبوا منك مشغلوك "الإعتدار"...هذا غباء لا اعتدار.
أحيي الشعب المغربي على هذا التضامن المسؤول.دمت في العلى يا وطني ويا أعظم شعب. لقد اجتزت الإمتحان بنجاح فائق. وسوف تكون هذه هي الإنطلاقة لمحاربة المفسدين والإستغلاليين الذين يريدون تفقير الشعب المغربي وسلب ثرواته بأي طريقة في هذا الوطن المسلوب حقوق شعبه.
104 - Tarik.UK الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:46
الاعتذار عند الخطأ شمة من شيم الرجال ولكن الامر هنا بات خارجا عن الاعتذارات .التغييرات في معاملة المغاربة و احترامهم وعدم استغلالهم من اجل الربح السريع هي الوسيلة الناجعة
نداء الى كل المغاربة ، هنا يبدو بشكل واضح انه عندما يتحد الشعب يصل الى غايته، عدم شرب الحليب او حتى النقص من استهلاكه لن يقتل المغاربة، و لكنه سيقتل المستتمرين(actionnaires) الذين سيضغطون على مسيري الشركات لإيجاد حلول التي من بينها النقص في الا تمنة و محاولة النقص من مصاريف الشركة للحفاض على الربح.المستهلك المغربي سيربح و الشركة ستربح و كولشي ناشط
نداء الى كل المغاربة ، هنا يبدو بشكل واضح انه عندما يتحد الشعب يصل الى غايته، عدم شرب الحليب او حتى النقص من استهلاكه لن يقتل المغاربة، و لكنه سيقتل المستتمرين(actionnaires) الذين سيضغطون على مسيري الشركات لإيجاد حلول التي من بينها النقص في الا تمنة و محاولة النقص من مصاريف الشركة للحفاض على الربح.المستهلك المغربي سيربح و الشركة ستربح و كولشي ناشط
105 - فاطمة الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:47
الاعتذار بالذنب فضيلة.نحن نعلم ان اول تصريح لك كان مدروسا من قبل المسؤولين اصحاب الشركة وايضا الاعتذار.انت لست الا متحدث باسمهم وربما كبش الفداء في هذه المقاطعة.اعتذارك مقبول.شحال من وزير غلط فهدرته وما اعتاذرش.اثبت انك شخص محترم. والمقاطعة متواصلة ان شاء الله الى تخفيض الثمن
106 - مواطن الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:48
تسنيتي هاد الوقت كامل باش تعيق راك غالط وتعتاذر
حسيت بلي بدا يدخل معاك الحديد حنا متيهمناش الإعتذار ديالك لي تيهمنا راجعو الاثمنة والجودة
حسيت بلي بدا يدخل معاك الحديد حنا متيهمناش الإعتذار ديالك لي تيهمنا راجعو الاثمنة والجودة
107 - محمود الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:48
خرجتي على بلاصتك امسكين ! ربما لم تكن تعلم ان الشعوب كلمتهم لا يعلى عليها من غير الله لقد اسقطوا اباطرة بجيوشها و بالأحرى بقالة الحليب و اللبن ! دابا راك مبهدل .
108 - مواطن مدوخ الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:50
أين هو المنطق في كلامه و على ماذا إعتدر. هذا الشخص قال ما قال ليرضي أسياده و رؤسائه. المغاربة لم يوقعوا عقد وفاء مع شركتك حتى تسمح لنفسك بنعتهم بالخونة... الشعب المغربي شعب متسامح, طالب غير الباردة الشيء الذي يستغله أمثالك ... الأن و بعدما وبخك أسيادك تأتي لتعتدر بطريقتك و تظن أن بهذا أصبحت الأمور على ماكانت عليه.
إعتدروا كما تشاؤن سأضل مقاطعا حتى يتم تصحيح المفاهيم في أذهان من يظنون أنفسهم أسيادا على غيرهم.
إعتدروا كما تشاؤن سأضل مقاطعا حتى يتم تصحيح المفاهيم في أذهان من يظنون أنفسهم أسيادا على غيرهم.
109 - تازة الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:51
من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه ..
لكن الشعب فقد تقته فيكم ويطالب بثمن معقول يكون في متناول الجميل وخصوص الطبقة الفقيرة
لكن الشعب فقد تقته فيكم ويطالب بثمن معقول يكون في متناول الجميل وخصوص الطبقة الفقيرة
110 - vvv الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:51
قل لي عجبك يوجد عقوبة اهانة موضف ولا يوجد عقوبة اهانة الشعب
111 - abdellah الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:51
Ca se voit qu'on la forcé à s'excuser.
je parie qu'il sera licencié pour avoir traité les marocains de traitres. ce type d'erreur avec un tel impact n'est malheureusement pas pardonnable.
je parie qu'il sera licencié pour avoir traité les marocains de traitres. ce type d'erreur avec un tel impact n'est malheureusement pas pardonnable.
113 - جواد الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:52
والله تا لمغاربة ضراف مساكن. لاحظت ان أغلب التعليقات كانت مع المسامحة ديال الاعتذار د هاد المسؤول للي جرح بزاف كرامة المواطننين. والله تا رجال هاد الشعب. ولكن هادا ماكافيش لازم انقصو من الثمن ديال المنتوجات المعلومة. تحية لولاد الشعب .
114 - mostafa الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:52
سؤالي لسي عادل : ما مصير عمال وكالة ورزازات الدين تم تشريدهم ؟ كم وصل عدد المطرودين و المسرحين من شركتكم خلال سنتي 2016 و 2017 ؟ كم عدد القضايا الثي خسرتها شركتكم امام القضاء الذي انصف من بنوا الشركة لبنة لبنة قبل مجيئكم ؟
هؤلاء يستحقون الاعتدار ام انه امر عادي .....!!!!؟؟
هؤلاء يستحقون الاعتدار ام انه امر عادي .....!!!!؟؟
115 - tanjaoui mo الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:53
فاتكم القطار...فاتكم القطار (وعمرو داوود ماي عاود)
116 - مقاطعة الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:54
عبد مأمور. سيعتذر عن الرغم من أنفه وإلا فالطرد مصيره.
117 - الإعتدار غير كافي ياسيدي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:57
الإعتدار غير كافي ياسيدي
بصفتي واحدا من هدا الشعب وخائن لهدا الوطن حسب تعبيرك ضض كل مقاطع أقول لك أن إعتدارك لايكفي وليسى له تبير إلا بالإستقالة إنشاء الله لأنك أمستنا بشيئ مقدس بالنسبة لنا فهو في قلبنا ودمائنا ولا لمقارنته بليتر حليب أو مال الدنيا.
أما كلامك عن الفلاح البسيط فهو لا يملك فيرما لتغطيت حاجيتكم من الحليب، الفلاح البسيط يكفيه محماد مول الحانوت ليبيع له حليبه وأنتم حلكم الوحيد هو الجودة التمن المعقول وكفانا إحتقارا لبعضنا وإغفال طلباتنا،الشعب ،راه عايق وجد دكي وحضاري في نضاله الدي أبهر العالم.
بصفتي واحدا من هدا الشعب وخائن لهدا الوطن حسب تعبيرك ضض كل مقاطع أقول لك أن إعتدارك لايكفي وليسى له تبير إلا بالإستقالة إنشاء الله لأنك أمستنا بشيئ مقدس بالنسبة لنا فهو في قلبنا ودمائنا ولا لمقارنته بليتر حليب أو مال الدنيا.
أما كلامك عن الفلاح البسيط فهو لا يملك فيرما لتغطيت حاجيتكم من الحليب، الفلاح البسيط يكفيه محماد مول الحانوت ليبيع له حليبه وأنتم حلكم الوحيد هو الجودة التمن المعقول وكفانا إحتقارا لبعضنا وإغفال طلباتنا،الشعب ،راه عايق وجد دكي وحضاري في نضاله الدي أبهر العالم.
118 - ن.ح الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:57
إعتدارك غير مقبول و المقاطعة مستمرة إنشاء الله حتى يتم تحقيق مطالب المواطنين الأحرار بتخفيض ثمن لتر واحد إلى 5 دراهم
119 - أبو علي الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:58
السب والقدف جريمة يجب ان تحاكم واﻹعفاء من المنصب وإﻻ لم تبقى دولة الحق والقانون.
انت خونتي 40 مليون مغربي أينكم القضاة والمحامون وحقوق اﻹنسان كلهم يجب أن يتحاكمون من نعتنا بالخونة والمداويخ والقطيع.
انت خونتي 40 مليون مغربي أينكم القضاة والمحامون وحقوق اﻹنسان كلهم يجب أن يتحاكمون من نعتنا بالخونة والمداويخ والقطيع.
120 - meme الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:00
واش انت ماشي مغربي ؟ اوانتا تيعطيوك 2 لتر من الحليب و جوج ضانونات ملي تاتخرج ؟ و انت اش دخلك ؟ و انت غي مدييير مبيعات ؟ غي قول ليا ؟ عالم يخاف ولا بختشي
121 - واحد من المداويخ الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:00
اولا المقاطعة لازالت مستمرة الى ان تخفضوا أسعار البيع اما اعتذارك فسوف ينجيكم من مقاطعة مدى الحياة فنحن مغاربة ولسنا فرنسيين لتنعتنا بالخونة لأننا قاطعنا منتوج الشركة الفرنسية ونحن لسنا متلك خائنين فأنت الدي تخليت عن الجنسية المغربية و تحمل جنسية فرنسية فلهذا تراها خيانة لوطنك الجديد فرنسا
122 - نوو الحق الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:01
نحن ظننا ان عبد الاله بن كيران هو لي بغا يعتذر لينا على الكوارث ليدار كيفما قال شباط في الحملة الانتخابية خصوصا صندوق المقاصة والتقاعد فإذا بِنَا نفاجاء غير بالمسؤول التجاري ديال شركة ماشي رئيس الحكومة السابق لي كال أرزاق عُبَّاد الله بالزيادات حتى اصبح يسمى ببنزيدان
123 - إبراهيم الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:03
الإعتذار يحتاج قوة وشجاعة كبيرة , لدلك فأنا كواحد من ولاد الشعب أعتبر هذا الإعتذار سحبا للتصريح السابق و فعلا شهما منكم. و تستمر المقاطعة
124 - marwan الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:03
خاصك تقدم الاستقالة ديالك , او الشركة خاصها الطردك , لانك ادخلتها في خسائر , عيب وعار على مدير شركة ان يخرج بهذا التصريح المهين , وجادلهم بالتي هي احسن , اللسان لرطب كياكل الشوك .
125 - الشلح الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:04
On espère que tes excuses son réels et que tu n'es pas pousser à le faire maintenant tes excuses doivent être annoncés sur une chaîne de Tv
d'autres part les deux autres doivent aussi faire pareil celui qui a dit مداويخ et l'autre qui a dit اللعب هذا
1 il faut revoir la qualité des produits il sont médiocre
2 il faut redresser le prix. trop élevé
si c'est le cas on boycottera les autres produits similaires pour alligner les prix
Si Ali, Si Afriquia sortez si vous êtes des vrais citoyens Marocain
d'autres part les deux autres doivent aussi faire pareil celui qui a dit مداويخ et l'autre qui a dit اللعب هذا
1 il faut revoir la qualité des produits il sont médiocre
2 il faut redresser le prix. trop élevé
si c'est le cas on boycottera les autres produits similaires pour alligner les prix
Si Ali, Si Afriquia sortez si vous êtes des vrais citoyens Marocain
126 - كمال الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:07
في أوروبا و الدول المتقدمة كان مثل هذا الشيء ليستقيل في نهاية اعتذاره
127 - فاطمة الزهراء الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:09
.اعتذار مقبول و لو انه جاء جد متاخر و لكن الهدف الاساسي المنشود هو تخفيض الاثمان و ننتظر من وزير "المداويخ" ان يقدم استقالته اذا كانت له شيءا من الكرامة. فمزيدا من التضحية و الاصرار و التلاحم يا ابناء وطني العزيز "مقاطعين مقاطعين"
129 - ادريس بليازيد امشيرك الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:11
ليس هذا الاعتذار الذي نريد بل من مكتب ادارة الشركة وكذالك من المدير العام لادارة الشركة وعبر الاعلام ومواقع الشركة الرسمية ..ولتذكير فالمقاطعة مستمرة ..
130 - uodba oujda الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:12
من اجل الحفاظ على المنصب!! الرصاصة لا تعود.. وكلامك اليوم لا يسمن ولا يغني من جوع عند خفض الأسعار يمكن قبوله
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