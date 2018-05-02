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كُتّاب وآراء
مغاربة وظاهرة العنوسة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - marokkii الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:22
عندما اشاهد هغربية مظبرة على احنبي او مغربي نزوج اجنبية اكبره سنا .كنت اقول دفن الحياة ديالو .ولاكن منين كنسمع هد الناس يتكلمون على العنوسة اتفهمعم.
2 - ابو صفوان الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:22
إحصائية أخيرة تقول ان 8 ملايين عانس في المغرب و إحصائية اخرى تقول 50000 مولود خارج مؤسسة الزواج سنويا في المغرب مشكل خطير يفتك بالأسرة المغربية والأرتباط الأسري والحل الأساسي الرجوع إلى الدين الإسلامي والإرتباط به
3 - الحياة السعيدة الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:29
العنوسة جاء اولا عن أزمة اقتصادية
بحكم تجربتي النساء في المغرب مكيطلبوش شي حاجة
من غير العرس و الي هو مبالغ فيه يلا لقيتي بنت الناس الي كتبغيك مغاديش تطلب ليك داك العرس ولا زوجاتك ماماك اكيد غادي تبغي العرس و تفطح ليك على الجيران
اما يلا بغاتك انت بصفتك انت فالعرس عندها غير مهم
شخصيا تزوجت بقل من 5000 درهم و الله يجعل البركة الله يخلف الحب هو كلشي و عايش حياة سعيدة رائعة مميزة اراك برع
كنت كندخل 200 يورو كاقصى حد فالشهر
دابا كنوصلها حتى ل 1000 يورو حيت الزوجة وفرات لي كل العوامل ديال الإستقرار
اوا احبو و أعشقو كي تتزوجو
بحكم تجربتي النساء في المغرب مكيطلبوش شي حاجة
من غير العرس و الي هو مبالغ فيه يلا لقيتي بنت الناس الي كتبغيك مغاديش تطلب ليك داك العرس ولا زوجاتك ماماك اكيد غادي تبغي العرس و تفطح ليك على الجيران
اما يلا بغاتك انت بصفتك انت فالعرس عندها غير مهم
شخصيا تزوجت بقل من 5000 درهم و الله يجعل البركة الله يخلف الحب هو كلشي و عايش حياة سعيدة رائعة مميزة اراك برع
كنت كندخل 200 يورو كاقصى حد فالشهر
دابا كنوصلها حتى ل 1000 يورو حيت الزوجة وفرات لي كل العوامل ديال الإستقرار
اوا احبو و أعشقو كي تتزوجو
4 - tetouanais الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:30
Quand les filles vivaient dans la réalité elles acceptaient le mariage avec les pauvres les moins beaux les plus âgés ...depuis les films égyptiens,feuilletons mexicains et surtout turcs les filles marocaines se sont déconnectées de la réalité marocaine elles vivent dans des rêves et si on rajoute le Facebook et surtout les sites de tchats une partie de marocaines vivent virtuellement avec de la masturbation avec des chrétiens juifs grecs et n'importe qui...les premiers responsables sont les parents qui n'ont pas su éduquer leurs enfants et le 2ème responsable c'est l'état qui a faillit à ses obligations de contrôle des médias " télévision "
5 - wood الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:37
مشكل الزواج في المغرب بالغ الخطورة لما له من اثار اجتماعية كبيرة على المجتمع و على الافراد و على نفسيتهم و ايضا على البنية السكانية للمجتمع . و الاخطر من ذلك ان الدولة و جمعياتها المرتزقة تتكتم على هذا الامر و تلتزم الصمت ، بل تساير الاطروحات الغربية لتحرر المرأة و تأخير سن الزواج لما هذه الامور من تأثير في زيادة نسبة العنوسة و عزوف الرجال على الزواج الذي اصبح بالنسبة للرجل مغامرة غير محمودة العواقب بسبب القوانين المتشددة و المجحفة لمدونة الاسرة ،و أصبح الرجل يفضل العلاقات العابرة او المؤدى عنها . كما ان الزواج المتأخر للمرأة اكثر عرضة للانهيار و الطلاق و نفس الشيء بالنسبة للمرأة العاملة التي كان قبل وقت قريب هي المفضلة للزواج بهدف مساعدة الزوح على اعباء الحياة اصبح الآن الكل ينفر منها !!!
6 - hassan sima الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:51
سبب كل هذه المشاكل قلة الرزق وكترة الفتن وعدم طاعة الله
7 - بوزيد الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:57
السلام عليكم المشكل الكبير والعويص اللذي حال دون زواج الشباب هو السكن .. السكن في المرتبة الأولى يليه العمل
8 - البافاري الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:01
سلام عليكم اخوكم من المانيا خطبت بنت بلادى عايشا في هولاندا وابوها طلب مهر إعجازي ولما سالتها قالت لي من حق ابي يطلب مهر غالي وانا ماشي رخيصة . من خلال عملي بشرمة ألمانيا تعرفت على زوجتي الحالية الحمد لله من البوسنة والهرسك وتزوجنا بمبلغ مالي قدره 1500يورو والحمد الله رزقنا بطفلين والله العظيم انني اعيش في سعادة منذ حوالي 18سنة.
انا لا اعمم ولكن هذه تجربتي حبيت اوصلها والله يسخر.
انا لا اعمم ولكن هذه تجربتي حبيت اوصلها والله يسخر.
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