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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انتحار طبيب نفساني بالبيضاء

انتحار طبيب نفساني بالبيضاء

الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - tornadoguy الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:19
حتى الاطباء النفسانيون معرضون للامراض النفسية ربما لانهم الاكثر اطلاعا على امراض الناس ولاحول ولا قوة الا بالله
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40
2 - صالح صالح الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:25
رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. الله وحده أعلم بحاله.
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27
3 - بوزيد عبد الله الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:26
طبيب نفساني إنتحر.. إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله
ينطبق عليه المثل المغربي .(لو كان الخوخ إداوي كون داوا راسو)
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-31
4 - محمود الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:55
هناك نظرية مفادها ان من يصلح اعوجاج الآخرين مع الوقت يقترف نفس الاءعوجاج يقع حتى لمربي الأطفال الصغار مع مرور الزمن سلوكهم يتحول الى الصبيانية ربما المرحوم مع مرور السنوات أصيب بعدوى الرغبة في للاءنتحار .اضن ان هذا الفعل يدخل في خانة مخاطر المهنة .رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته
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1
5 - Said el maakoul الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:56
مع الاسف اصبح العديد من الاطباء النفسانين يحليلون في الادعات الخاصة والعامة,,كان من المفروظ عليهم مساعدة زميل لهم ان يخرج من مرضه النفساني ويجنبوه فكرة الانتحارقبل وقوعيها.
انشري هسبريس مشكورة.
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0
6 - tanjaoui الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:12
لابد ان نلفت الانتباه على ان الاخصائيون النفسيون هم بشر مثلنا يمكن ان يصابوا بالامراض النفسية وحتى العقلية،وممكن ايضا ان تطغى عليم المشاكل الاجتماعية بالرغم من انهم اهل الاختصاص
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