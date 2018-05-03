احتجاج أرباب المقاهي

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كُتّاب وآراء
احتجاج أرباب المقاهي
الخميس 03 ماي 2018 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - احمد من البيضاء الخميس 03 ماي 2018 - 17:36
السلآم اعليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع.
لأول مرة في التاريخ يخرج المستتمرين الداتين الى إلا احتجاجات مدا وقع بالمغرب
لأول مرة في التاريخ يخرج المستتمرين الداتين الى إلا احتجاجات مدا وقع بالمغرب
3 - محمد الخميس 03 ماي 2018 - 17:55
اصحاب المقاهي يربحون الكثير ولا يريدون ان يدفعوا الضرائب والرسوم الواجبة...اين الوطنية؟وكيف نطالب بتنمية المرافق العمومية اذا لم ندفع الضرائب؟الله يهديكم....
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