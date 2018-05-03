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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أرباب المقاهي

احتجاج أرباب المقاهي

الخميس 03 ماي 2018 - 17:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبو علي الخميس 03 ماي 2018 - 17:31
سركم انتم أنتخبتوا عليهم
مزال إزيدوكم.
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2 - احمد من البيضاء الخميس 03 ماي 2018 - 17:36
السلآم اعليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع.
لأول مرة في التاريخ يخرج المستتمرين الداتين الى إلا احتجاجات مدا وقع بالمغرب
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3 - محمد الخميس 03 ماي 2018 - 17:55
اصحاب المقاهي يربحون الكثير ولا يريدون ان يدفعوا الضرائب والرسوم الواجبة...اين الوطنية؟وكيف نطالب بتنمية المرافق العمومية اذا لم ندفع الضرائب؟الله يهديكم....
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