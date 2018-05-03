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كُتّاب وآراء
الحكومة وورطة حزب الله
الخميس 03 ماي 2018 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - عاجل الخميس 03 ماي 2018 - 17:58
لايهمني لا حزب الله ولا البوليساريو ولا الجزائر ولا افريقيا ولا امريكا ولا فرنسا،ما يهمني هو امتلاك المغرب للسلاح النووي ( باش ليهدر نعطي لعصا).
وهذا ما تؤمن به امريكا وروسيا 196.87.105.155 Date
وهذا ما تؤمن به امريكا وروسيا 196.87.105.155 Date
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