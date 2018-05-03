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كُتّاب وآراء
الخلفي وحرية الصحافة
الخميس 03 ماي 2018 - 16:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - صحفي حر الخميس 03 ماي 2018 - 17:33
الصحافة الحقيقية هي التي تعالج القضايا العالقة في المجتمع وحل المشاكل الوطنية بين الناس .الاعلام الهادف هو الذي يرمز الى كيفية التعايش والتوازن في المجتمع المنفتح.اما الحياة الخاصة للناس لا يمكن للاعلاميين تتبعها .
وتحية لكل اعلامي حر ينقل الاخبار كما هي بلا زخرف ولا نقص
وتحية لكل اعلامي حر ينقل الاخبار كما هي بلا زخرف ولا نقص
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