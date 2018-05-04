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كُتّاب وآراء
محاولة "ذبح" إمام مسجد
الجمعة 04 ماي 2018 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - iliass الجمعة 04 ماي 2018 - 14:26
طبعا السؤال الذي طرحة أغلبكم ... ما بانش ليا السيد ،كولشي كيجبد .
2 - الهرج و المرج الجمعة 04 ماي 2018 - 14:27
و شحال فيكم د الغوات كل واحد باغي يدير شي لعبة و خليو واحد و لا جوج و لا كاع ربعة يتكلفو و هنيو راسكم واحد بعيد ب ١٠ ميترو و تيغوت شنو بغا الله أعلم تقافة العايق و الفايق و ديما هازين القالب هههههه
3 - متابع الجمعة 04 ماي 2018 - 14:28
هادا شحن المجتمع فين كايوصل هادا بث الكراهية فين كايوصل والتحريض على المغاربة بين فقيرهم وغنيهم
4 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الجمعة 04 ماي 2018 - 14:29
انتظر أي شيء في بلد يهان معلموها ..
5 - جبلي ابن الجبل الجمعة 04 ماي 2018 - 14:30
هادي جديدة جابتها الحكومة تلهي بيها الشعب عن حتى يفووت الرمضان خصوصا جات مع فاتح ماي و الزيادة الهزيلة د 300 درهم و مع رمضان و ارتفاع الاسعار و حملة مقاطعة ..ما عندكم ما تسالو الحكومة ديما كتبتكر حيل باش تلهي الشعب
6 - agadir الجمعة 04 ماي 2018 - 14:31
يجب على الأمن الوطني أن يشدد الحراسة عاى المساجد ويخليو اصحاب الكرارس فتيساع
تعليق غير لائق
-24
8 - محمد الجمعة 04 ماي 2018 - 14:33
لاحول ولاقوة إلابالله ،حتى المساجد لم تعد لها حرمة ، وبعد قليل سيخرج الإعلام ليقول أن شخصا مجنونا حاول قتل إمام المسجد ،هل وصلنا إلى زمن يجب فيه تفتيش المصلين قبل دخولهم إلى المساجد أرجو الضرب بيد من حديد على هذا المجرم عل الذي لم يراعي حرمة الإسلام وقداسة بيوت الله
9 - جبلي ابن الجبل الجمعة 04 ماي 2018 - 14:36
المغرب يتبع سياسة امريكا دير محاولة عمل تخريبي و قول مسطي صابوها ساهلة و كتزدق ليهم حيت و حتى مصور الفيديو كينطق فآخر الفيديو (مشعكك حمق) يعني بالمصور و زيد كولشي كيمثل واخا الشعب عايق ما فيدو حيلة و كيما كيقول المثل العين بصيرة و اليد قصيرة ما عندو جهد .. و نيت حنا غي المداويخ
10 - عبد الحليم الهواري الجمعة 04 ماي 2018 - 14:38
لا حول و لا قوة الا بالله
كانسمع لصلاة الجمعة فالراديو حتى بديت كانسمع شدوه شدوه اراه اراه ههه على المباشر
كانسمع لصلاة الجمعة فالراديو حتى بديت كانسمع شدوه شدوه اراه اراه ههه على المباشر
11 - Marocain الجمعة 04 ماي 2018 - 14:41
كل ما يقع في المغرب من تردي اخلاقي وتعليمي ...راجع الى عدم مسايرة العصر من برامج وتعليم ...حتى اصبح الجيل الحالي بدون هوية والحكومات المتعاقبة يكتفون بالشجار في البرلمان وراه المغاربة عارفين كلشي . والمفاجات ستاتي اكتر من هذا ونحن كما قال الممتل المغربي سعد الله وحنا عنتفرجو وهدا في بداية التمانينيات
12 - faroukbela الجمعة 04 ماي 2018 - 14:42
اللهم ان هذا لمنكر .ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .ياربي السلامة
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