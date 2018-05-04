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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمن يوقف مهاجم المنبر

الأمن يوقف مهاجم المنبر

الجمعة 04 ماي 2018 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بنخي الجمعة 04 ماي 2018 - 16:14
ااااااه على زمان حينما يعتدى على إمام وحرمة مسجد ومصلون مختل عقلي وحينما تمس أشياء أخرى إرهاب أوليس هذا إرهاب وأمر مدبر
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12
2 - abdesslam الجمعة 04 ماي 2018 - 16:18
هههه أو حنا مالنا داكشي ديال لمقاطعة هو لي مهم ماهدرتش عليه هادشي ماكيهمناش بففففف
عرفناكم او حفضناكم
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-7
3 - Ali الجمعة 04 ماي 2018 - 16:19
رسالة لكل أحرار المقاطعة،لا شئ مستبعد من طرف اللوبيات لتشتيت إنتباه الشعب المغربي.
بالرجولة نبقاو مجموعين راه المسكين ما عندو غير الله و من بعد لمساكن لي بحالو.
لا صوت يعلو فوق صوت المقاطعة.
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6
4 - Med الجمعة 04 ماي 2018 - 16:20
الأفلام كترو في المغرب .. الله يحفظ البلاد والعباد
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18
5 - فلان الجمعة 04 ماي 2018 - 16:22
فالامارات دايرين غرامة على التجمهر والتصوير فالحوادث او فعمليات الشرطة وعليه الناس مكايتجمهروش ومكيصوروش ومنه الشرطة كاتقدر تركز وتقوم بالعمل ديالها ببساطة
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3
6 - صابر عبد الصبور الجمعة 04 ماي 2018 - 16:36
المقاربة الامنية لا تكفي امنوا الأسر من الفقر امنوا المدرسة العمومية بتقويتها بالموارد البشرية الكفاة لا بالمتعاقدين وكانها مقاولة ما يهمها هو التبير التربوي باقل كلفة لا تكوين لا حقوق....يامسؤولي الوطن سارعوا الى تصحيح الوضع قبل فوات الاوان فلن ينفعكم صنوق النقد الد.لي وسياساته.
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8
7 - الفيلسوف الجمعة 04 ماي 2018 - 16:46
لاحظنا ان الشرطة تشتغل بطريقة غير احترافية و اظن بأن التدخل كان متأخرا نوعا ما.
يجب على الدولة ان توفر امنا خاص يحمي المصلين ويراقب كل شاذة و فادة
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4
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