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كُتّاب وآراء
لحظة الهجوم على إمام حسان
الجمعة 04 ماي 2018 - 15:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - متابعة الجمعة 04 ماي 2018 - 16:01
كنت اتابعه اذان الجمعة مباشرة على قناة محمد السادس للقران الكريم وسمعت هذه الاصوات وتملكتني الرهبة الله يحفظ حتى بيوت الله ما بقاتش ليها حرمة اللهم احفظ بلادنا من شر الفتن ومن شر كل حاسد وحاقد
2 - فيصل الجمعة 04 ماي 2018 - 16:04
لا حول ولا قوه الا بالله حتا المساجد ماسلماتش من هاد المجرمين
3 - اولاد الشعب الجمعة 04 ماي 2018 - 16:05
عجبني الشعب حين ثاق في قدرته على محاربة الفساد بشتى انواعه واتحاده اللامشروط في حملة مقاطعون وانتشار الحملة كالنار في الهشيم ، فنحن كشعب لا نريد منكم سوى الخروج من مناصب الحكم وايصال اولاد الشعب لهذا المنبر ، لا نريد منكم سوى برلمان نزيه وحكومة الارقام والمعطيات وليست حكومة البيع والشراء تحت المكاتب والموائد ... نحن لانريد منكم الركوب على موجة صنعها الشعب لتصلون مجددا للحكم و تملؤون حساباتكم البنكية على ظهر الشعب
4 - المجيب الجمعة 04 ماي 2018 - 16:15
هذا يعيدنا قرونا الى الوراء؛ فمن هي الجهة التي كانت قد أصدرت فتوى طعن الخليفة عمر بن الخطاب والامام علي في المسجد اثناء الصلاة؟؟
5 - مريومة الجمعة 04 ماي 2018 - 16:18
اللهم الطف بنا والطف ببلدنا اللهم اكفنا شر أعداء هذا البلد الطيب اللهم أبعد عنا الخاءنين والمجرمين أعداء الأمن والاطمئنان.
7 - صابر عبدالصبور الجمعة 04 ماي 2018 - 16:29
حدث يعكس ما يعكس ويبرهن بالملموس على فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية وخاصة الاسرة والمجرسة.فيا مسؤولي هذا الوطن تحملوا مسؤوليتكم في مباشرة الاصلاح الفوري ودعونا من سياسة التوازنات المالية التي تخرب اكثر مما تصلح.
9 - أمير الجمعة 04 ماي 2018 - 17:00
اسرع هربة هي التي فعلها صاحب الجلابة السوداء.... انظر الدقيقة 1:00
10 - مقاطعون صامدون الجمعة 04 ماي 2018 - 17:00
مسرحية جديدة كتابة وزارة الداخلية سيناريوا مديرية اﻷمن إعداد و تقديم وزارة اﻷوقاف .. تشخيص اﻷدوار لمختل عقليا و إمام جمعة في تقمص دور أبطال إفتراضيون لفيلم الضحية و الجزار .. الذي تم عرضه قبل موعد رمضان.. و الهدف حملة شعب مقاطعون .. أنشري هسبريس و لك أجر اﻹعلام الحر
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