24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/05/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:32
|13:29
|17:07
|20:18
|21:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- الخارجية: الموقف الكويتي لم ولن يتغيّر تجاه الصحراء المغربية
- الصحة العالمية تحذر من الدهون المشبعة والمتحولة
- التمييز في المجتمع المغربي
- مغاربة والتعايش مع المثليين
- مقاطعةُ اليوم جسرُ الكرامةِ غدا
اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)
"التقدم والاشتراكية" يهيّئ مقترح قانون لتقنين الإجهاض بالمغرب (5.00)
- المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب - (188)
- خبير لبناني: حزب الله يرفض الانفصال .. وإيران لا تحتاج أعداء - (99)
- مونديال 2026 .. آل الشيخ يميل إلى الملف الأمريكي - (95)
- جنوب إفريقيا تتراجع عن دعم المغرب لاحتضان "مونديال 2026" - (91)
- العنوسة تمسّ ثمانية ملايين مغربية .. وهذه أبرز المسبّبات - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة والتعايش مع المثليين
السبت 05 ماي 2018 - 06:52