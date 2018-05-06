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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن حزب الله والبوليساريو

عن حزب الله والبوليساريو

السبت 05 ماي 2018 - 22:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - algerien السبت 05 ماي 2018 - 23:07
من اليوم و قادم الايام ان اختلفت مع المغاربة فلن اضع الكل في سلة واحدة .
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-8
2 - عزيز السبت 05 ماي 2018 - 23:10
هل قطع العلاقات مع ايران و غلق سفارتها و طرد سفيرها من شأنه ايقاف الدعم العسكري و الوجيستيكي للبوليساريو؟ وهل المغرب يقوم بتدابير موازية لما يقع و يحبك ضده؟ نتمنى من الله يكون خير
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3
3 - خالد.ف السبت 05 ماي 2018 - 23:10
هم يقولون أن لذيهم أذلة دامغة تثبت تورط حزب الله المدفوع من طرف إيران في مساعدته للبوليزايريو من داخل الأراضي الجزائرية من أجل تقسيم البلاد ،و أنتم تكادون تنكرون ذلك ! من المؤكد أن الدولة ترى في قطع العلاقة مع إيران مصلحة الله وحده يعلم ماهيتها ،و من الأكيد طبعا أن لذيكم أيضا مصالح شخصية تجمعكم مع إيران و حزب الله ! ماذا جنت فلسطين من أمثالكم سوى الشعارات الرنانة !
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4
4 - محماد الوجدي مول المحلبة السبت 05 ماي 2018 - 23:11
الاخوان رأينا بلاغات حزب الله الجزاءر ..لكن الذي يقر بتوريط حزب الله هو اجتماع السيد بوريطة مع وزير خارجية إيران وربما إعطاءه الأدلة الكافية والتي تبقى سرا من أسرار الدولة حفاظا على المصادر الخارجية .. ويبدو أن اعتقاد قطع العلاقة مع إيران لاملاءات خارجية هو مجانب للصواب .. يجب التحري قبل إصدار ارتسامات صد قرار قطع العلاقة مع إيران..
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6
5 - مقاطعون السبت 05 ماي 2018 - 23:20
انا مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الصواريخ الباليستية التي تطلق على السعودية من الحوثيين هيا صواريخ ايراناتية
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9
6 - ali السبت 05 ماي 2018 - 23:24
نفى حزب الله كل ما له صلة بالبوليزاريو . ونحن ننزهه .هذا ما قاله الاخوان .يصدقون حزب الله بكل سهولة لانه نفى و يكذبون الدولة المغربية بكل بساطة .المشكل هنا ليس تصديق من او تكذيب من .ولاكن الاسلوب اللذي يتكلمون به يوحي لك انهم محزبون اكثر من اعضاء حزب الله .
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11
7 - Marocain musulman السبت 05 ماي 2018 - 23:30
اللهم وحد كلمة المسلمين والف ببين قلوبهم
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3
8 - سعيد الشاوني السبت 05 ماي 2018 - 23:32
كلام معقول وسليم ومواقف وطنية غاية في الوفاء والشهامة من الوحدة الترابية. هؤلاء المناضلون هم سفراء المغرب والصوت الاخر الذي يعبر عن الشعب وحتى عن توجه اخر داخل الدولة.
الوحدة الترابية والسلامة الجسدية والسلم الداخلي خطوط حمراء... والعلاقات الخارجية تناقش بالحوار والانصات وتقديم الدلائل المادية والحذر الحذر من الاعيب الصهاينة والامريكان
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2
9 - امين السبت 05 ماي 2018 - 23:32
يجب على المغرب نشر الادلة التي تورط ايران ,لان بدون ادلة لن يصدقكم احد
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-4
10 - salim السبت 05 ماي 2018 - 23:46
تحليل غير منطقي وزير الخارجية مشى عندهم تل طهران وعطاهم المعطيات الدقيقةو الادلة الدامغة ايران تريد منطقه نفوذ في شمال افريقيا. و اخيرا وجدتها في الجزائر.
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0
11 - تغطية الشمس بالغربال السبت 05 ماي 2018 - 23:56
ما دامت المقاطعة سيدوم مسلسل تغيير انتباه المغاربة في اتجاه ايران وحزب الله الذان لا يباليان بما يدور في المغرب ولا حتى البوزبال. غير شفوا كي ديروا تصلحوا الوضع ذاخل المغرب ومحاربت الفاسدين واصحاب النفود احسن لكم لان الامور قد تتطور لمقاطعت ما لا تقدرون عليه لان المزلوط المغربي قادر على الصبر والباقاء ذون ما تُشبعون بطونكم على حسابهم.
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