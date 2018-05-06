وحوش آدمية تغتصب طفلة

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كُتّاب وآراء
وحوش آدمية تغتصب طفلة
الأحد 06 ماي 2018 - 10:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
2 - youssef الأحد 06 ماي 2018 - 11:11
لاحول و لا قوة الا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل
3 - مغربي الأحد 06 ماي 2018 - 11:12
لا رحمة و لا شفقة مع هذه الوحوش يجب تفعيل القانون و بحزم ما ذنب هذه البريئة .
يجب تطبيق أقصى العقوبات .
يجب تطبيق أقصى العقوبات .
4 - abrid03 الأحد 06 ماي 2018 - 11:13
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
5 - hamza zarouali الأحد 06 ماي 2018 - 11:13
والله معرفنا دابا واش حنا فبلاد القانون ولا بلاد الوحوش تبا ليهم
6 - Mec naci الأحد 06 ماي 2018 - 11:16
فينكم يا السلطات القضائية وفينكم يا من تتشدقون بحنكة رجال الأمن والدستي والخيام و و.. أليس هذا إرهاب داخلي يتفشى أكثر فأكثر في مجتمعنا أليست هذه البنت ضحية إرهاب. لماذا يباع الخمر" أم الخبائث كما جاء في ديننا الحنيف" بالعلن في بلادنا. هؤلاء الوحوش يجب إعدامهم لكي يكونوا عبرة لوحوش آخرين موجودين
7 - khaald الأحد 06 ماي 2018 - 11:18
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بكاتني هاد البنت مسكينة. أين المسؤولين اعباد الله. حاشا واش هادو مسلمين. الإعدام الإعدام اعباد الله
8 - هاجر الأحد 06 ماي 2018 - 11:18
المجرم الحقيقي و المغتصب الحقيقي هو الدولة لي كتشجع المغتصبين بأحكام و قوانين متساهلة مع الاجرام و لو طبق حكم الاعدام كما في الدول المحترمة لما كتا نسمع كل يوم عن حالة اغتصاب
9 - متابع الأحد 06 ماي 2018 - 11:19
فيما سبق كنت في صفوف المدافعين عن فكرة الاخصاء . و الان اريد تطبيقه على ارض الواقع بشدة . هدشي بزاااف وحشومة وعار
10 - زمان السيبة الأحد 06 ماي 2018 - 11:27
ادا كانت هده الرواية صحيحة بالفعل فنحن في زمان السيبة حيت نجد المبرر لتتحول العدالة العامة إلى عدالة خاصة يجب انصاف الضحية كيفما كانت الحيثيات فالفتاة قاصر . أين أنتم يامن تطبلون لإلغاء جريمة الإعدام أن أن وقعتم أو وقع أحد احبتكم تحث براتن دءاب بشرية عندها ستشعر برغبةالضحية في الإنصاف بأقصى العقوبات . أما أنت يابني فلا تخفي وجهك فأنت ضحية وتضمن معك .
11 - Espoir الأحد 06 ماي 2018 - 11:27
Je te pleure Ô cher pays!!!!Où va-t-on ainsi??!!! Le viol mérite la peine de mort!!! Et toi,ma fille,que Dieu te soutienne.Il lui faut avant tout des soins et un soutien psychologique solide. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma rage!!!!C'est une enfant encore!!!Elle a 16 ans seulement!!!!Où sont nos responsables?!!Que Dieu soit avec toi.
13 - said الأحد 06 ماي 2018 - 11:32
عندما تستمع لهذه الأحداث وكأن الناس يعيشون في غابة ،لا أمن ،عصابات بالأسلحة ترعب الناس
و تغتصب الأطفال،وتتاجر بالمخدرات،فأين المسؤولين عن أمن المواطنين أينهم المنتخبون ،في أوروبا أغلى شيء هو الإنسان و في المغرب العكس،أب الطفلة المغتصبة ذهب إلى الدرك ليشتكي بدون فائدة،
و تغتصب الأطفال،وتتاجر بالمخدرات،فأين المسؤولين عن أمن المواطنين أينهم المنتخبون ،في أوروبا أغلى شيء هو الإنسان و في المغرب العكس،أب الطفلة المغتصبة ذهب إلى الدرك ليشتكي بدون فائدة،
14 - متألم الأحد 06 ماي 2018 - 11:34
كل يوم نسمع عن مغتصب أو مغتصبة ماذا حدث لقيم هذا الشعب أين الرجولة و الشهامة أم بقي غير الجهل و الهمج أنا أعرف الذي يقرأ هسبريس فقط المثقفون أما الوحوش الآدمية فهم جهلة إذن يجب أن تكون هناك حملة من جميع المثقفين لإيقاف هذا الفساد
15 - sifao الأحد 06 ماي 2018 - 11:38
الله تعالى نجاها من الموت ولم ينجها من الاغتصاب والاختطاف ، والمعنية بالامر تمنت الموت على ان تعيش عيشة الذل في مجتمع يدين المرأة حتى وان كانت هي الضحية....
16 - بلاد الظلم أو باك صاحبي الأحد 06 ماي 2018 - 11:42
والله حتى حرام واش هاد المخزن ماكيبغيش ادير اخدمتو اولا حينت هداك لي اغتصب الطفلة عندو نفوذ في السلطة واش مزال مابغاش اتسلا هاد المسلسل الهزلي ديال باك صاحبي هادوك الاوباش ديال الجوندارم خاسهوم هما براسهم اتعتاقلو حينت كيتسترو على الجريمة في حق طفلة لاحول لاها ولاقوة أنا كنتم ايوقع هاد الاغتصاب فحق بنت شي جوندارم باش ايحس باش حس مسكين هاد الرجل المغلوب على أمره يجب أن يتحد الكل للوقوف مع هذا السيد الضعيف أتمنى إخواني أخواتي المساندة وعدم السكوت على مثل هذه الأفعال الإجرامية المشارك فيها السلطة والمجرمين.
17 - الزبداني الأحد 06 ماي 2018 - 11:45
هذ المجرمين خاصهم قطع اليدين ثم الاخصاء ثم السجن المطول لانهم قاموا بارتكاب ثلات جراءم .تكوين عصابه اجراميه الاختطاف باستعمال اسلحه بيضاء ثم الاغصاب .اتمنى اشد العقوبات واقساها ولا حوله ولاقوه الا بالله العلي العظيم نخاف اللهم استر بني امتي .
18 - Rochdi الأحد 06 ماي 2018 - 11:45
incroyable mais vrai où sont les autorités de la région c'est une ,négligence .
19 - علش غي حنا الأحد 06 ماي 2018 - 11:47
علاش غي فقراء هاد البلاد لي كيتغتصبو المغلوب على امرهم هكنسمعش ولد بناني ولا كتاني ولا بنكران غي البوفر مان
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