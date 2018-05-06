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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سكنفل .. الخمر قبل رمضان

سكنفل .. الخمر قبل رمضان

الأحد 06 ماي 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد حسان الأحد 06 ماي 2018 - 17:19
لماذا يسمح ببيعه فى دوله اسلاميه ؟
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2 - سلام الصويري الأحد 06 ماي 2018 - 17:21
والمضاربة في السلع وتواطء المسؤولين وتغول رموز الفساد وغياب رموز السلطة في تحديد الاثمان كلها عوامل تهلك البلاد والعباد هذه لم تروها .
الترويج للمواضيع الشخصية وتجاهل جراءم في حق الشعب اما الخمر فذلك مشكل أعمق لان الدولة تسمح بترويجه طيلة السنة وهذه فضيحة يطرح في الاسواق بترخيص من الدولة
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3 - DANIEL الأحد 06 ماي 2018 - 17:35
الخمر ام الخباءث وفيه المشاكل والمصاءب بزاف ويقدر يدمر ويمزق الحياة ديال الانسان ,الخمر كله مظرة وسواءا في رمظان ولا بلا رمظان وباركا من النفاق والكذوب
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4 - koko الأحد 06 ماي 2018 - 17:56
هذا حالكم يافقهاذ المواسم، ويا فقهاء المصلحة، ايها الاستاذ المفتش التعليمي ااسيد اسكنفل لحسن لقد انتهى زمن العلماذ والفقهاء واصبحتم انتم تصولون وتجولون في الفتاوى التي كان العلماء يتهربون منها واصبح شغفكم اعتلاء المنابر وافتراش الزرابي وسط المساجد اإعطاء دروس في تعليم الوضوء وووو مقابل الاف الدراهم اتقو الله
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5 - جزاك الله خيرا الأحد 06 ماي 2018 - 17:59
بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير واطال الله في عمرك وحفظك وحفظ امة محمد صل الله عليه وسلم من مخدرات والخمر ووكل موبقات حفظ اولادنا واولاد المسلمين وهدانا وهداهم لما فيه الصلاح الامة جمعاء نسال الله العظيم ان يهدينا الى طريق المستقيم ويفتح على امة محمد كل بشائر الخير والفرح والفلاح وتقبل صلاة والدعاء ما احوجنا لدعاء علماء
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