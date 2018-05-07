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كُتّاب وآراء
احتفالات مولودية وجدة
الاثنين 07 ماي 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الوجدي الاثنين 07 ماي 2018 - 16:27
لعبي يا وجدة الجااميعااا تيرارا ... لعبي يا وجدة هذا عام البطولااا .
تحية لكل من قرأها بلحنها
تحية لكل من قرأها بلحنها
2 - intidam الاثنين 07 ماي 2018 - 16:47
انا ودادي / مبروك لمولودية وجدة ومرحبا بكم في القسم الوطني الأول وكذلك ليسوفية برشيد
3 - مواطن الاثنين 07 ماي 2018 - 16:50
الف مبروك لكل المنطقة الشرقية من وجدة ،جرادة تندرارة وفڭيڭ الى الريصاني، اتذكر
دائما ذكريات الطفولة حينها كانت تمثل الشمال الشرقي اوالجنوب الشرقي للمملكة حينها كانت المولودية ترعب كل الفرق بدون استثناء وذلك لاعتمادها على خريجي الفريق وابناء وجدة.
عودة مبروكة للبطولة الوطنية والنجاح والتوفيق للمكتب المسير ولن نرضى الا بالبقاء ضمن خيرة الفرق الوطنية الصعود من اجل البقاء ان شاء الله الى الابد في القسم الأول تحية لسكان مدينة وجدة العريقة والله ينصركم.
دائما ذكريات الطفولة حينها كانت تمثل الشمال الشرقي اوالجنوب الشرقي للمملكة حينها كانت المولودية ترعب كل الفرق بدون استثناء وذلك لاعتمادها على خريجي الفريق وابناء وجدة.
عودة مبروكة للبطولة الوطنية والنجاح والتوفيق للمكتب المسير ولن نرضى الا بالبقاء ضمن خيرة الفرق الوطنية الصعود من اجل البقاء ان شاء الله الى الابد في القسم الأول تحية لسكان مدينة وجدة العريقة والله ينصركم.
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