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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المغاربة والبطالة

المغاربة والبطالة

الاثنين 07 ماي 2018 - 16:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - citoyen maghribi الاثنين 07 ماي 2018 - 16:57
Beaucoup de jeunes travaillent au marché noire. Le patronat préfère employer des jeunes sans les déclarer,d'une part pour ne pas payer la part patronale, exploiter l’ouvrier e, le payant avec un salaire de misère,sans compter le d'heures par jour,et s'il n'est pas content,il peut le virer quand il veut! J'ai vu personnellement des ouvriers du bâtiment travailler sans être déclarés, alors qu'ils ont beaucoup d'enfants à nourrir,ais ils n'ont pas le choix,comme ils disent c'est ça ou le chômage!!a
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2 - الطيب بنكيران الاثنين 07 ماي 2018 - 17:00
المسؤولون " في احسن بلد في العالم " يزورون كل شيء الانتخابات، الإحصاء العام للسكان، نتائج المجلس الوطني للحسابات، شهادات المواطنين امام العدالة. تصرفات وتعامل الدولة مع المواطن جعلته يفقد الثقة في النظام وما يسمى بالأحزاب والنقابات والمجتمع. لقد كنّا خير أمة اخرجت للناس، اما الان أصحبنا .....اخرجت للناس.
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