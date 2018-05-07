24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/05/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لست سنوات أخرى
- المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟
- قضية الصحراء والحل الممكن
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغاربة والبطالة
الاثنين 07 ماي 2018 - 16:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - citoyen maghribi الاثنين 07 ماي 2018 - 16:57
Beaucoup de jeunes travaillent au marché noire. Le patronat préfère employer des jeunes sans les déclarer,d'une part pour ne pas payer la part patronale, exploiter l’ouvrier e, le payant avec un salaire de misère,sans compter le d'heures par jour,et s'il n'est pas content,il peut le virer quand il veut! J'ai vu personnellement des ouvriers du bâtiment travailler sans être déclarés, alors qu'ils ont beaucoup d'enfants à nourrir,ais ils n'ont pas le choix,comme ils disent c'est ça ou le chômage!!a
2 - الطيب بنكيران الاثنين 07 ماي 2018 - 17:00
المسؤولون " في احسن بلد في العالم " يزورون كل شيء الانتخابات، الإحصاء العام للسكان، نتائج المجلس الوطني للحسابات، شهادات المواطنين امام العدالة. تصرفات وتعامل الدولة مع المواطن جعلته يفقد الثقة في النظام وما يسمى بالأحزاب والنقابات والمجتمع. لقد كنّا خير أمة اخرجت للناس، اما الان أصحبنا .....اخرجت للناس.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2