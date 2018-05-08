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كُتّاب وآراء
مغاربة والشطط في السلطة
الاثنين 07 ماي 2018 - 22:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عاجل الاثنين 07 ماي 2018 - 23:18
على النظام ان يعيد تربية موظفيه/خدامه،لا يُعقل ونحن في القرن21 وفي ظل الدستور الجديد و وزير حقوق الانسان لايزال بعض خدام النظام يتعاملون مع المواطنين بعقلية حيوانية ،فقط لانهم يحسون ان النظام يحميهم من اي متابعة.
يجب تحريم و تجريم كل يعنّف مواطن مغربي مهما كان السبب.
ما موقف الملك من تعرية الزفزافي ومن ادخال عصا في دبره ،بل ما موقف علماء القصر من الشطط في استعمال القمع ضد المواطنين المغاربة.
يجب تحريم و تجريم كل يعنّف مواطن مغربي مهما كان السبب.
ما موقف الملك من تعرية الزفزافي ومن ادخال عصا في دبره ،بل ما موقف علماء القصر من الشطط في استعمال القمع ضد المواطنين المغاربة.
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