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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن تقنين الإجهاض

عن تقنين الإجهاض

الاثنين 07 ماي 2018 - 22:30

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1 - المغرب بلد إسلامي الاثنين 07 ماي 2018 - 22:55
وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ ...الإجهاض جريمة و سيشجع على الزنى والدعارة داخل المجتمع..نحن مسلمون ولن نقبل بمتل هاته الأشياء
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