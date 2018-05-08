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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. في قوة الاحتجاج الناعم (5.00)

  2. المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا (5.00)

  3. الزاكي يعود إلى الجزائر عبر بوابة مولودية وهران (5.00)

  4. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يوم الأحد (5.00)

  5. الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رمضان والعمل في الحانات

رمضان والعمل في الحانات

الاثنين 07 ماي 2018 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - البيضاوي الاثنين 07 ماي 2018 - 22:57
ملاييير من الدراهم هي مداخيل الخمور والسجائر التي تستفيد منها الحكومة الاسلامية ..
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2 - رمضان على الأبواب الاثنين 07 ماي 2018 - 23:09
الهضرة سهلة المتدخل الأخير قال خصهم يضوبلو ليهم السالير فرمضان واخا جالسين واش زعما كاينة هاد العدالة فالمغرب اسيدي هالعار غير ما يديرو ليهم نوض اونوض بعد رمضان
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3 - Abdessamad الاثنين 07 ماي 2018 - 23:17
لا حول ولا قوة الا بالله ... اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا..رمضان شهر العبادة والغفران والثوبة ، هكذا يريدون أن تكون مجتمعاتنا..هذا هو تحضرهم ويعتبرون متخلفا كل من لم ينضم إليهم..اللهم ارحم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني صاحب هذه المقولة الشهيرة:
"إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة، وعلى روح الواجب إزاء الأسرة، والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة، والإباحية في طريقة اللباس مما يخدش مشاعر الناس، إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة، فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلداً يعيش في عهد القرون الوسطى، على ألا يكون حديثا" (ذاكرة ملك، ص: 147)
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4 - Mouatene الاثنين 07 ماي 2018 - 23:21
الخمر محرم قطعيا في الديانة الاسلامية, اما تركه في رمضان ثم الرجوع اليه مابعد رمضان فهو نفاق ولهو ولعب
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5 - moha الاثنين 07 ماي 2018 - 23:23
what is haram is haram in ramadan or without it i hope people who work in bars can find an other job , because if they and feed their children haram money . we ask allah for forgiveness for to all wa salam
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6 - الغريب في المغرب الاثنين 07 ماي 2018 - 23:24
يقول لك المتل تفو عليه وغرضي فيه كذلك الدولة المسؤولة على ارباب الحانات
اما العمل لا يهم الدولة اعمل اين شىئت تقول لك الدولة كن منافقا الجمعة في الصف الاول وفي السبت البار 15 مليون لي خدام في المغرب و 25 مليون بطالة ....
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7 - عبد الحكيم الاثنين 07 ماي 2018 - 23:24
في الاسلام ترك الصلاة التي هي الركن الثاني في الاسلام،اكبر من الافطار في رمضان،ورغم ذلك فناذرا ما يتحدث عن الصوم بلا صلاة،او النظر الى غير المصلي و المعلن لذلك،بنفس الريبة للمفطر او المجاهر،وهذا يدل على ان المسلمين،لا يفقهون من دينهم اي شيء،الا ترديدا لاقاويل اغلبها خاطية،و القيام بتقليد الشعائر،وقراءة قران بدون تدبر او فهم،وكل هذا اخرج لنا من قرون خلت،امة جاهلة جهولة غارقة في التخلف و البدائية و الببغائية،
واما الحرام،فهو محرم ان ارتكب في رمضان او في غيره،فمن يعمل في الحانة و يقدم الخمر،له نفسه الوزر،
و اعود لاكررها،الصلاة في الاسلام اهم من الصيام،الاولى عبادة روحية يصعب التخلي عنهت لانها تمد المسلم الخاشع بالسكينة و الطاقة،و الثانية تحافظ على صحته و تنقي جسده،وله كامل الحرية في الافطار كما له نفس الحرية في ترك الصلاو،ففي كلتا الحالتين،هو المتضرر الوحيد،
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8 - fth الاثنين 07 ماي 2018 - 23:49
هل لدينا بديل،هناك أناس لديهم عمل اقبح من هذا ومذخوله أقل منه ومازالو يكافحون من أجله كي لا يفقدون عملهم،نحن في بلد كل أمور الشغل موجودة على الأوراق،الا الواقع فهو شيء آخر
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