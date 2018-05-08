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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوعشرين .. شهود جدد

بوعشرين .. شهود جدد

الاثنين 07 ماي 2018 - 22:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كياس د الحمام الاثنين 07 ماي 2018 - 22:52
جميل ان نسمع "الطيابة د الحمام" من مسؤول قضائي سابق، ومحام حالي ، لا ادري على ماذا يدل هذا الاسلوب، هل على سلوك قاض سابق ، ام على نموذج لمحام حالي، على كل حال ، الحمد لله ان صفة قاض لم تعد مرتبطة بصاحب الطيابة د الحمام..
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2 - الملف مخدوم الاثنين 07 ماي 2018 - 23:26
الهيني يريد أن يحل محل المحكمة ليقرر بدلا عنها....طالما قلت أن المحكمة هي التي تقدر ما ادا كانت الشهادة عاملة في النزاع أم لا فترك للمحكمة أن تقرر ذلك ....الملف مفبرك...اطلقوا سراح بوعشرين....ونتا أسي الهيني راك مجرد لعبة في يد الكبار...ومعرفش ليك غي الرميد حينما طردك من القضاء وخرجت تبكي كالطفل
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3 - wzoon ba khbiz nit الاثنين 07 ماي 2018 - 23:36
Are You minimizing Tyaba d lhmmam??!
Go to hell!
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