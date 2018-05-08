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كُتّاب وآراء
مغاربة ووصف المداويخ
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - فتيحة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:23
لسنا بالمداويخ ولا خونة ولا قطيع نحن فكر انبثق من جشعكم رجولة انبعثت من طمعكم قوة ثارة في وجوهكم
2 - yass الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:24
مداويخ و نزيهون و وطنيون و نفتخر... اما انتم .... لا تستحقون حتى الوصف..... و مقاطعون الى حين الاعتذار... و خفض الاثمان و رفع الاجور.... و تكافئ الفرص ...و رفع الحيف و الحكرة....ورد الاعتبار الى المواطن
3 - brahim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
إن الله سيتولى أمرهم إن شاء الله آحنى الشعب مداويخ والله معنا ياألله ياقوي أرينا قوتك في الظالمين ياكريم يا ودوذ نحن ضعفاء وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد اللهم أنزل قوتك على شركة سنطرال وعلى شركة سيدي علي وعلى أفريقيا كاز اللهم آمين يارب
4 - محمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
تمنيت أن يخرج وزيرا واحدا يدافع عن مصالح الشعب المغربي من هذه الحكومة التي ظهرت نواياها والتي تتجلى في مساندة أصحاب رؤوس الأموال المستبدين ،أصحاب الأطماع والجشع ،لكنكهم لم يقرؤوا الرسالة التي وجهها لهم الشعب المغربي الحر الأبي
الذي يرفض كل أنواع الاستبداد والظلم والحكرة
مقاطعون وإلى الأبد
الذي يرفض كل أنواع الاستبداد والظلم والحكرة
مقاطعون وإلى الأبد
5 - HABBOUBI الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
فعلا مداويخ لي تايعطيكوم أصواتهم ...الله يجعل البركة في اتاي. ..اتاي بالنعناع
6 - ميسي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:29
المداويخ كلمة بنكيرانية محضة ، و سدات مدام
ملي قالها هو ماكاين لي كال تا حاجة ودابا كولشي كايهضر ، الله اعفو عليكوم
ملي قالها هو ماكاين لي كال تا حاجة ودابا كولشي كايهضر ، الله اعفو عليكوم
7 - احمد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:31
الداعون للمقاطعة لهم خلفية سياسية وحقد ضد رجل اعمال ناجح اتي بثروته بالعمل والاشتغال.
بالمقابل لا يتجرؤون علي مقاطعة شركات اخري كبيرة وضخمة. ولم يقاطعوا السياسيين الذين كونوا ثروة دون ممارسة نشاط تجاري.
نتمني من معشر المقاطعين ان يوسعوا من الشركات المستهدفة لتشمل السجائر والخمر والملاهي وتجار الحشيش والقرقوبي.
علي الاقل ستنعكس مقاطعتهم فيقل الاجرام وحوادث السير وننعم بالامن
بالمقابل لا يتجرؤون علي مقاطعة شركات اخري كبيرة وضخمة. ولم يقاطعوا السياسيين الذين كونوا ثروة دون ممارسة نشاط تجاري.
نتمني من معشر المقاطعين ان يوسعوا من الشركات المستهدفة لتشمل السجائر والخمر والملاهي وتجار الحشيش والقرقوبي.
علي الاقل ستنعكس مقاطعتهم فيقل الاجرام وحوادث السير وننعم بالامن
8 - فريكس الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:33
مداويخ وخونة وقطيع ونعرف أن الديموقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه ولا نحتاج إلى عقلاء مثلكم. مقاطعون
9 - Abdel الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:36
*حليب العبار*.. لعل المقاطعة ستنعش بعض المحلبات التي تم إغلاقها لأن ذوو البطون المنفتحة لم تترك لهم مجال للاسترزاق مثلهم مثل سائر التجار الصغار المقاطعة ثم المقاطعة إلى ان تظهر الحقيقة وقد بدت تلوح في الافق والأكثر منها يجب معاقبة من أساءوا إلى الشعب باوصافهم التي لا يمكن وصف من تلفظ بها إلا بالحقير.
10 - aziz الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:37
حينما قالو المداويخ والقطيع والخونة ومن قال سيرو تلعبو بعيد كانو على يقين انا هدا الشعب الصامت لن يتكلم و لن يواصل المقاطعة ولكن الحمد لله الشعب المغربي واعي كل الوعي بان هذه الطريقة الوحيدة التي سيرد بها كرامته باذن الله سنواصل المقاطعة وسيندحرون وبالاخص في شهر رمضان المهم بالصبر والعزم سننتصر وسيأتي دور السلع الاخر و كذلك سيأتي الدور على السياسيين
11 - abdellah الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:50
في الحقيقة اذا تمعنا جيدا في هذه الاو صاف التي وصف بها الشعب الابي والمتسامح الصبور ونقرأ ما بين سطورها نجدها شيئا ما في محلها .لان الشعب كان فعلا قطيعا يساق على هوى هذه الشرذمة من عديمي المسؤولية كان مدوخا حين سكت و التزم الصمت طويلا رغم تضرره من زيادات سابقة و في مواد أساسية كالسكر والزيت والطحين وغيرها من مواد استهلاكية اخرى.انا ارى انه آن الاوان لينصف الشعب المغربي وترد له جميع حقوقه ويعطاها دون اي مساومات . الشعب يريد ان يظهر للجميع انه قد يثور في اية لحظة .فاتقوا شره .وجنبوا هذا البلد شر الفتن وقانا الله واياكم بأسها .آمين ياصاحب الجلالة لا تقبل لشعبك الاهانة والذل .فأنت الذي تقول في بداية خطاباتك دائما شعبي العزيز .فأثبت لهم انهم كذالك ورد اليهم الاعتبار .
12 - أبو عمر الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:51
مَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ
13 - Sami الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:51
عندما ينادي الوطن للدفاع عن ترابه فإن لمداويخ والقطيع ووو....في الصف الأول ،أماّ الفايقين الذين ينعتون أسيادهم المغاربة بالألفاظ البذيئة (لمداويخ والقطيع) و مثل زوج فرانك وعشرين درهم تجدهم ماوراء البحار .
14 - متابعة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 21:54
مداويخ حيث وصلت السلطة عن طريق المداويخ. بدل تناقش وتحل المشكل بمجلس المنافسة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن للطبقة المتوسطة والفقيرة نعتنا بالمداويخ . أين الحملة الانتخابية والوعود اسات للحزب موعدنا 2021ان شاء الله.
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