24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:2713:2917:0820:2221:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. منع معلمة مسلمة من ارتداء الحجاب في المانيا (5.00)

  2. الغلاء، الغلاء .. يا حكومة الغلاء (5.00)

  3. المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية يعد ببرنامج دسم (5.00)

  4. ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة" (5.00)

  5. حملات "المقاطعة" تعيد مواجهات البرلمان بين المعارضة والحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حفل على شرف ولي العهد

حفل على شرف ولي العهد

الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.